Aantal nieuwe besmettingen in maand tijd meer dan gehalveerd

Ook in de ziekenhuizen is steeds meer te merken dat corona op zijn retour is nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Volgens de wekelijkse rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die dinsdag verscheen, werden in zeven dagen tijd 830 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, ongeveer een derde minder dan een week eerder. Van deze patiënten waren er 186 zo ziek dat ze op de intensive care belandden. Dat is een afname van 23 procent ten opzichte van een week eerder.

Het RIVM registreerde afgelopen week 96 coronagerelateerde sterfgevallen. Vorige week waren het er 90, het laagste aantal sinds begin oktober.

Reproductiegetal fractie gedaald

Het reproductiegetal, dat aangeeft in welk tempo het virus zich verspreidt, is ook weer een fractie gedaald. Het stond afgelopen vrijdag op 0,86 en zakt verder naar 0,82. Dit cijfer is nooit helemaal actueel. Het RIVM kijkt twee weken terug in de tijd om een betrouwbaar getal te berekenen.

De afgelopen zeven dagen maakten minder mensen de gang naar de teststraat: 239.259 lieten mensen zich testen, de week daarvoor was dat nog 272.876. Dat is een afname van 12 procent. Het percentage positief geteste personen was afgelopen week 10,4, wat lager is dan de voorgaande week (12,2 procent).

De besmettingscijfers dalen naarmate meer mensen worden gevaccineerd tegen corona. Volgens berekeningen van de overheid zijn nu zo’n 8,5 miljoen prikken gezet. In de statistieken is duidelijk te zien dat van oud naar jong wordt gevaccineerd. Onder 80-plussers, die als eerste aan de beurt waren, is het aantal nieuwe coronagevallen veruit het laagst. Onder zestigers is de besmettingsgraad in een week tijd met een derde gedaald, tot 84 gevallen per 100.000 inwoners.

Ook in de jongere leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen gedaald, ook al is het gros nog niet gevaccineerd. Alleen jongeren met een medische indicatie komen al in aanmerking.

In de groep van 18 tot 24 jaar doen zich nog altijd de meeste besmettingen voor, maar ook daar ziet het RIVM een afname. Het instituut noteerde in die leeftijdscategorie 320 positieve testresultaten per 100.000 inwoners, 23 procent minder dan een week eerder.

Dagcijfers

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2531 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds begin februari, toen de teststraten dicht waren vanwege extreem winterweer. Het is niet duidelijk of het lage aantal positieve tests van dinsdag komt doordat minder mensen zich tijdens het pinksterweekeinde hebben laten testen. Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen sowieso al lager dan later in de week.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 25.255 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op bijna 3608 gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds half februari.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 155 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Amsterdam kwamen 120 besmettingen aan het licht. Daarna volgen Den Haag (79), Utrecht (57) en Tilburg (44).

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met dertien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het even voordat dit is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 96 sterfgevallen gemeld, bijna veertien per dag.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn meer dan 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.500 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.