Aantal kankerdiagnoses gestegen, wél minder darmkanker

Er kwamen wel fors meer mensen met huidkanker bij afgelopen jaar, namelijk 23.300. Beeld Getty Images

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het aantal kankerdiagnoses over 2022 die het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vandaag publiceert. Vorig jaar kregen ongeveer duizend méér patiënten een kankerdiagnose dan het jaar ervoor. Daarmee steeg het aantal nieuwe tumoren naar 124.000.

Volgens Otto Visser, hoofd kankerregistratie bij IKNL, is de toename een logisch gevolg van de groeiende Nederlandse bevolking en het grotere aantal ouderen.

Huidkanker

Er kwamen fors meer mensen met huidkanker bij, namelijk 23.300. “Je ziet het aantal diagnoses vooral bij ouderen toenemen. Toen de zonvakanties opkwamen, vlogen ze naar Spanje en gingen ze met een witte huid de zon in,” verklaart Otto Visser, hoofd kankerregistratie bij IKNL.

Tegelijkertijd is er ook goed nieuws, want het aantal nieuwe diagnoses van huidkanker bij mensen onder de vijftig stijgt niet. “Je ziet dat jongeren anders met de zon omgaan, zich beter beschermen.”

Darmkanker voorkomen

Ook het aantal mensen met longkanker blijft toenemen. In 2022 kregen 14.600 patiënten dat slechte nieuws. Hoewel het aantal nieuwe diagnoses bij mannen afvlakt, groeit het bij vrouwen door. “Je zag dat na de Tweede Wereldoorlog 90 procent van de mannen rookte. Daarna kwamen de vrouwen erbij. Intussen zijn meer mannen weer gestopt. Het effect daarvan zie je nu terug in de cijfers,” legt Visser uit.

Alleen het aantal diagnoses darmkanker daalde. Sinds de start van het bevolkingsonderzoek in 2014 is een dalende lijn te zien, maar doordat de screening in 2020 stillag, was er een piek in 2021. Vorig jaar was er wél weer een daling van het aantal nieuwe diagnoses te zien. “Deze screening voorkomt kanker echt, net als bij baarmoederhalskanker,” aldus Visser. “Er worden poliepen in de darmen weggehaald, waardoor ze niet tot tumoren kunnen uitgroeien.”