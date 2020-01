Aantal ‘inklimmers’ in vrachtwagens licht toegenomen

Politie tijdens een controle op ‘inklimmers’ in vrachtwagens. Beeld ANP

In 2018 trof de marechaussee nog 860 inklimmers aan. De cijfers zijn verspreid door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2016, op het hoogtepunt van de migrantencrisis, was er een piek te zien. Toen ontdekte de marechaussee 1280 inklimmers.

Zeehavenpolitie

De exacte hoeveelheid inklimmers is onduidelijk. In 2019 vond de Zeehavenpolitie, die inklimmers voor het eerst registreerde, 570 personen in de laadruimtes van vrachtwagens en containers. Dat getal kan niet worden opgeteld bij de cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Doordat de marechaussee en Zeehavenpolitie met verschillende definities werken, zouden sommige migranten dubbel kunnen worden geteld.

Volgens de marechaussee hebben de inklimmers doorgaans de Albanese of Afghaanse nationaliteit. In november trof de dienst nog zestien vreemdelingen in de container van een vrachtwagen in IJmuiden. Het ging toen om vier minderjarige jongens, een vrouw en elf mannen met verschillende nationaliteiten. De 45-jarige Turkse chauffeur had geluiden in de container gehoord en de politie ingeschakeld.

Veerboten

Volgens Ralph Bosman, directeur van DFDS Seaways, de rederij die de veerboten tussen IJmuiden en Newcastle verzorgt, is het aantal inklimmers bij het bedrijf in IJmuiden afgenomen. Vorig jaar werden 325 inklimmers gevonden, in 2018 waren dat er 475, bevestigt hij tegenover de NOS. “Wel waren er meer individuele klimmers. Voorheen waren er meer grote groepen, voornamelijk Afghanen. Dit jaar zagen we ook nog wel wat grote groepen van twintig, dertig man per keer.”

De transportbranche zegt veel last te hebben van mensen die verstopt in trucks illegaal naar het Verenigd Koninkrijk proberen te reizen. Transportondernemers lopen erdoor schade op aan vrachtwagens, zoals kapot gesneden dekzeilen en geforceerde deuren, schade aan lading en schade door vertraging van het transport, meldt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

De organisatie wil dat er wordt geïnvesteerd in beveiligde parkeerplaatsen langs snelwegen, met slimme camera’s die altijd worden gemonitord. Ook wil TLN voortdurend worden geïnformeerd over risicovolle locaties en trends en ontwikkelingen. “Daar schort het nu aan.”

De vrees is dat het aantal inklimmers gaat toenemen als het Verenigd Koninkrijk eind deze maand de Europese Unie verlaat.

Dinsdag hield de politie in Nederland ook vier Iraakse mannen aan die ervan worden verdacht een groot smokkelnetwerk te hebben geleid. In koelwagens en met boten brachten ze vooral Iraakse migranten naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zouden volgens de Franse politie, die bij de actie nauw samenwerkte met de Nederlandse politie, ongeveer 700 personen hebben gesmokkeld.