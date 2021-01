Aantal horecazaken stijgt: 2670 nieuwe ondernemingen sinds eerste lockdown

Beeld ANP

Sinds het begin van de coronacrisis wordt gewaarschuwd voor een kaalslag in de horeca. Maar uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat het aantal horecazaken sinds maart juist met 2670 is gestegen, naar ruim 74.000. Ook na de sluiting van de horeca in oktober zijn er nog zaken bij gekomen: in november schreven 614 horecazaken zich in bij de KvK, in december 688, waaronder cafés, kantines en restaurants.

Ook Koninklijk Horeca Nederland (KHN) ziet dat de gevreesde faillissementsgolf vooralsnog uitblijft. Volgens de brancheorganisatie komt dit door de steunmaatregelen van de overheid en doordat schuldeisers nog niet de (volledige) schuld opeisen. KHN verwacht dat veel horecabedrijven in het eerste half jaar van 2021 alsnog failliet gaan, als die schulden wél moeten worden betaald.

Thuiskoks en pop-uprestaurants

De brancheorganisatie is verheugd dat veel ondernemers een horecabedrijf durven te starten. “Voor hen zijn er, veel meer dan anders, bijzondere kansen voor een bedrijfsovername,” zegt een woordvoerder. “De toekomst is moeilijk te voorspellen, maar het is goed dat ondernemers niet bij de pakken neerzitten en kansen zien.”

Thuiskoks en pop-uprestaurants zorgen volgens hoogleraar ondernemerschap Josette Dijkhuizen voor een groot deel van de stijging van het aantal horecazaken. “Dat zijn opportunisten. Zij zien nu een kans.” Als voorbeeld noemt zij pas afgestudeerden die geen baan kunnen vinden en zich tijdelijk op de afhaal- en bezorgmarkt storten.

‘Minder frisse redenen’

Maar ondernemers kunnen ook ‘minder frisse redenen’ hebben om nu een horecazaak te beginnen of over te nemen. Gevreesd wordt dat criminelen de coronacrisis aangrijpen om hun greep op de horeca te vergroten met als doel om crimineel geld wit te wassen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt gemeenten op extra alert te zijn als nieuwe horecazaken zich tijdens de coronacrisis inschrijven bij de KvK.

Samen met Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is het CCV de actie ‘blijf alert’ gestart. Onderdeel van deze actie is om horecaondernemers te waarschuwen geen zaken te doen met dubieuze partijen. Een van de tools die de gemeente kan inzetten is de Bibob-toets. Hierbij wordt gekeken of (de omgeving van) de nieuwe ondernemer niet wordt gelinkt aan criminaliteit. Als er een ernstig gevaar dreigt dat (horeca)vergunningen, subsidies en aanbestedingen worden misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of intrekken.