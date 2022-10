Aantal coronagevallen slinkt licht, onzeker of top is bereikt

Beeld Getty Images/Westend61

Ook het aantal ziekenhuisopnames is afgenomen, maar of de najaarsgolf daarmee zijn top heeft bereikt, is volgens het RIVM moeilijk te zeggen. Volgens een woordvoerder van het instituut kan het aantal besmettingen nog alle kanten op gaan. “We kunnen niet zeggen of het aantal positieve tests nu krimpt, alsnog verder groei of een tijdje op dit plateau blijft,” aldus de woordvoerder.

De samenleving heeft volgens het RIVM enige bescherming, doordat mensen de herhaalprik krijgen en door de opgebouwde immuniteit als gevolg van de zomergolf. “Maar het virus blijft best veel circuleren. Als de groei afvlakt, wil dat niet zeggen dat corona weg is.”

Ziekenhuisopnames

Bij 587 mensen waren de coronaklachten vorige week zo erg dat ze daardoor in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat zijn er 17 procent minder dan een week eerder toen er 710 opnames waren van coronapatiënten. Bovendien lieten minder mensen zich bij de GGD testen.

Het RIVM kreeg wel meer meldingen van sterfgevallen. In de afgelopen week kreeg het instituut bericht dat 44 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden, tegen 39 een week eerder en 20 de week daarvoor. Het is niet verplicht om te melden dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de ziekte is overleden. Omdat onbekend is hoeveel sterfgevallen niet zijn gemeld, is het niet duidelijk hoe groot het werkelijke aantal doden was en dus ook niet of daar echt sprake is van een toename.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: