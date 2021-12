Aantal coronagevallen daalt opnieuw, maar iets minder snel

Beeld Getty Images/iStockphoto

In de afgelopen zeven dagen zijn 98.317 besmettingen bevestigd. Dat is 19 procent minder dan de week ervoor. In de zeven dagen ervoor was de daling op weekbasis steeds meer dan 20 procent.

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week 14.045 positieve tests per dag genoteerd. Dat is het laagste niveau sinds 14 november. Het gemiddelde daalt voor de 15e dag op rij.

De daling komt doordat het aantal besmettingen met de deltavariant afneemt. Dat weegt tot nu toe zwaarder dan de toename van het aantal omikrongevallen. Het RIVM houdt er rekening mee dat dit binnenkort om kan slaan. Dan wordt de toename van ‘omikron’ groter dan de daling van ‘delta’, en dan kan een nieuwe golf beginnen. Zo ging het bij de opkomst van de alfavariant en de deltavariant ook.

Weer stijging in de ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 2411 coronapatiënten. Dat zijn er 88 meer dan een etmaal geleden. Het is voor het eerst in een week dat de bezetting van Covidpatiënten in de ziekenhuizen stijgt.

De stijging komt door een toename van het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Daar liggen momenteel 1815 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 101 patiënten meer dan een etmaal geleden. Er werden 149 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of werden ontslagen nam de totale bezetting minder snel toe.

Het aantal opgenomen coronapatiënten op de intensive cares is afgelopen etmaal wel gedaald, met 13. In totaal houden nu 596 ernstig zieke mensen met Covid-19 een ic-bed bezet. Het is voor het eerst sinds 5 december dat er minder dan 600 coronapatiënten op de ic’s liggen.

Er werden van zondag op maandag 29 nieuwe Covidpatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er meer mensen overleden of de afdeling mochten verlaten, nam het totaal aantal bezette bedden toch af.