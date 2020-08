Aantal coronabesmettingen vrijwel gelijk, wel meer ziekenhuisopnames

Een medewerker van de GGD Rotterdam-Rijnmond neemt een coronatest af in een teststraat. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen is gestegen, twaalf en zeven meer dan vorige week.

Het aantal tests lag afgelopen week ongeveer even hoog als de week daarvoor. Het percentage tests dat een positieve uitslag oplevert is vrijwel gelijk gebleven, op 3,5 procent. Vorige week was dat 3,6 procent. Dat duidt er op dat het virus blijft verspreiden.

Vorige week steeg het aantal besmettingen met 1448, tot 4036. Dat was verhoudingsgewijs een kleinere toename dan de week ervoor, toen er een verdubbeling van het aantal besmettingen werd geconstateerd.

De meeste positieve tests worden nog altijd geregistreerd in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, Haaglanden en West-Brabant, waar het percentage positieve tests ligt tussen de 4 en de 8 procent. In die gebieden bevinden zich volgens de GGD ook de meeste bekende clusters.

Vergelijken

Sinds 1 juni kunnen alle mensen met klachten zich door de GGD laten testen. Tijdens de eerste golf besmettingen was dat nog niet zo. Daarom is het lastig om de huidige besmettingscijfers te vergelijken met die van toen. Dat ligt anders voor het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnamen. Die liggen momenteel op een veel lager niveau dan eind maart en begin april, toen de eerste golf zijn hoogtepunt kende. Toen werden dagelijks ruim 500 coronapatiënten het ziekenhuis binnengebracht.