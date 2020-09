Aantal coronabesmettingen stijgt flink met 797

Een medewerker van de teststraat laat de benodigdheden voor een test op het coronavirus zien. Beeld ANP

In de gemeenten Amsterdam en Rotterdam zijn de meeste besmettingen te melden. De afgelopen tijd waren het aantal meldingen stabiel, maar de laatste weken worden er meer personen positief getest. Het coronavirus slaat momenteel het hardst toe onder twintigers: ruim 1 op de 3 positief geteste personen in september is tussen de 20 en 29 jaar oud.

Het officiële sterftecijfer is niet gestegen. Op zondag waren er volgens het RIVM twee sterfgevallen te melden. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt, volgens de GGD, licht van 5 ziekenhuisopnames naar 9. In de eerste week van september zijn er 4917 personen positief getest, een stijging ten opzicht van de laatste week van augustus toen er 3539 personen positief werden getest.