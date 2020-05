Aantal bezette ic-bedden weer binnen normale capaciteit

Op de piek begin april lagen er ruim 1400 coronapatiënten op de intensive care. Beeld ANP

680 van de coronapatiënten liggen in Nederland op de ic, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 28 patiënten liggen in Duitsland, hetzelfde aantal als vrijdag. Naast coronapatiënten liggen er nog 418 mensen met een andere oorzaak op de Nederlandse ic’s. Het totaal aantal bezette ic-bedden komt hiermee op 1098, wat betekent dat het weer binnen de gebruikelijke capaciteit valt.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: “De overall ic-bezetting is met 1098 patiënten in Nederland weer binnen de normale ic-capaciteit. Dat geeft ruimte aan de ic-medewerkers om enigszins op adem te komen. Het aantal non-Covidpatiënten op de ic is licht afgenomen, wat past bij het lagere aantal operaties dat in het weekend plaatsvindt.”

Normaliter telt Nederland ongeveer 1150 ic-bedden. Hiervan is doorgaans 70 tot 75 procent bezet. Op 7 april lagen er 1424 coronapatiënten op de intensive care. Dat was de piek tot nu toe.

Voorbereiden op een nieuwe fase

Vanwege de aanhoudende daling zijn ziekenhuizen zich aan het voorbereiden op een nieuwe fase. Ze moeten uitrekenen welke capaciteit ze tijdens en na de zomer nodig hebben om zowel coronapatiënten als anderen te behandelen, aldus Kuipers.

In de afgelopen 24 uur zijn er 94 nieuwe sterfgevallen naar aanleiding van het coroanvirus gemeld. Er zijn daarnaast 97 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een lichte stijging ten opzichte van gisteren, toen er 84 nieuwe ziekenhuisopnames bij kwamen.