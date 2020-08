Aantal besmettingen stijgt verder, maar Nederland feest vrolijk door

Beeld ANP

De 431 nieuwe gevallen van gisteren vormen het hoogste aantal sinds 7 mei. Viroloog Ab Osterhaus maakt zich grote zorgen om de huidige cijfers. “Als we het nu slapjes aanpakken, gaat het echt de verkeerde kant op. Je wil niet dat we door laksheid in een nieuwe lockdown terechtkomen.”

Illegale feesten

Ook dit weekeinde kwamen op veel plekken in het land mensen weer massaal samen. Daarbij werd niet altijd de voorgeschreven 1,5 meter afstand in acht genomen, bleek bijvoorbeeld bij een illegaal strandfeest in 's-Gravenzande. Daar maakte de politie zaterdagavond een einde aan een feest waar honderden jongeren op af waren gekomen. In het West-Brabantse Hoogerheide werd een housefeest in een boerderij met zo'n 125 gasten stilgelegd, omdat bezoekers zich niet aan de regels hielden.

Vrijdagavond werd op een duinpan bij de Maasvlakte in Rotterdam ook een clandestiene houseparty gehouden en in Enschede verzamelden zich zaterdagavond honderden autoliefhebbers voor een spontane ‘carmeeting’.

Genoeg slachtoffers

Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie in Groningen: “Je kunt wel gaan feesten, of protesteren tegen de overheid die je in jouw ogen probeert te beknotten, maar het coronavirus trekt zich daar echt niets van aan. Het virus heeft nog genoeg slachtoffers die het kan maken.”

Osterhaus is het met hem eens: “Veel mensen lijken het gevaar van dit soort feestjes voor de verspreiding van het virus niet meer te erkennen. Terwijl dat er natuurlijk wel is. Dat moet je je als overheid aantrekken. Je zult veel en veel meer aan voorlichting en bewustwording moeten gaan doen. Als het virus in de zomer al zo oploopt, wat moet het in de herfst dan wel niet worden?”

Het RIVM kondigde onlangs overigens al aan een voorlichtingscampagne voor jongeren op touw te willen zetten. “We moeten ons echt op jongeren richten, blijkbaar slaat de algemene boodschap bij hen niet aan,” zei Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding tegen het AD.

Verkeerd signaal

Osterhaus noemt de optimistische uitspraken die ‘ic-baas’ Diederik Gommers vrijdag tegenover deze site deed ‘een volkomen verkeerd signaal’. Gommers stelde dat Nederland ondanks de weer stijgende coronacurve niet in paniek hoeft te raken. “Als jongeren goed afstand houden tot hun ouders en grootouders kan de schade beperkt blijven,” zei de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

De in Hannover werkzame Osterhaus gelooft daar niet in. Hij denkt dat de ziekenhuisopnames in de komende weken fors zullen stijgen. ,,Met dit soort uitspraken straal je richting jonge mensen uit dat het wel meevalt. Het klopt dat er nu relatief meer jongeren besmet raken. Maar ik geloof niet in het verhaal dat het virus niet bij ouderen terecht gaat komen. Jongeren hebben contact met hun ouders, en zo belandt het bij opa’s en oma’s. Je hebt ook te maken met de factor tijd. Het duurt even voor je het effect van wat er nu gebeurt terugziet in de ziekenhuizen.”

Niesters is wat genuanceerder dan Osterhaus, maar ook hij zegt het logisch te vinden dat het virus niet alleen bij de jongeren blijft. “Jongeren zijn gewoon besmettelijk als ze het virus bij zich dragen, ook als ze geen klachten hebben. Ik ben heel benieuwd naar wat we de komende weken gaan zien.”

Sommige mensen negeren de onheilstijdingen over een naderende tweede golf liever, ziet ook de Groningse wetenschapper. “Als viroloog heb ik nog nooit zo'n grote pandemie meegemaakt. Maar op basis van onze kennis over virussen is dit gewoon wat je kunt voorspellen. Als je je niet aan de regels houdt, zal het aantal besmettingen stijgen. Niemand wil toch nog een lockdown?”

Viroloog Ab Osterhaus. Beeld ANP

Minder tests, meer besmettingen

Gisteren meldde een woordvoerder van de Nederlandse GGD's dat de testbereidheid van Nederlanders na een opleving weer gezakt is. Vrijdag belden bijna 15.000 mensen met de nationale testlijn, tegen 25.000 een week eerder. De GGD zou graag zien dat meer mensen bellen voor een test, zodat coronabrandhaarden kunnen worden geïsoleerd door patiënten in quarantaine te plaatsen.

Volgens virologen is de urgentie groot om dat voor elkaar te krijgen, omdat het aantal brandhaarden en -haardjes snel stijgt. Niesters: “Nu kun je die met bron- en contactonderzoek nog in beeld krijgen. Bij echt grote aantallen besmettingen lukt dat niet meer.”

Om de testbereidheid te vergroten, zou het fijn zijn als de wachttijden bij de GGD's, zowel voor het maken van een afspraak als voor het ontvangen van de uitslag, zo kort mogelijk zijn, erkent Niesters. Zijn collega Osterhaus pleit voor een forse opschaling van het testen en het bron- en contactonderzoek. “Ik heb bewondering voor het harde werk bij de GGD’s, maar je zult nog meer moeten doen. Je kunt wel zitten keutelen over hoeveel geld dat kost, maar als je het vergelijkt met een tweede lockdown, valt dat echt volledig in het niet.”