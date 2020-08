Aantal besmettingen meer dan verdubbeld, reproductiegetal gedaald

De afgelopen week zijn er in Nederland 2588 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 1259 meer dan vorige week. Het is de vierde week op rij dat het aantal besmettingen fors stijgt. Ter vergelijking: in de eerste week van juni werden 432 mensen positief getest.

Het aantal besmettingen is de afgelopen week dus verdubbeld. Ook het percentage positieve testen is deze week fors gestegen: van 1,1 procent in de week van 20 juli naar 2,3 procent afgelopen week. Dat meldt het RIVM. Iets minder mensen lieten zich testen. Het waren er vorige week ruim 100.000, de week daarvoor 110.000.

In vrijwel alle regio’s is het percentage positieve testen hoger dan vorige week. In de GGD-regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, West-Brabant en Haaglanden lag het percentage het hoogst, tussen de 3 en 7 procent. ‘Dit zijn ook de regio’s waar de meeste bekende clusters zijn, en waar een relatief groot aantal personen getest is omdat zij een nauw contact waren van een persoon met bewezen Covid-19,’ meldt het RIVM.

Sinds 1 juni kunnen alle mensen met klachten zich door de GGD laten testen. Tijdens de eerste golf besmettingen was dat nog niet zo. Daarom is het lastig om de huidige besmettingscijfers te vergelijken met die van toen. Dat ligt anders voor het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnamen. Die liggen momenteel op een veel lager niveau dan eind maart en begin april, toen de eerste golf zijn hoogtepunt kende. Toen werden dagelijks ruim 500 coronapatiënten het ziekenhuis binnengebracht.

Meer ziekenhuisopnamen

Ook in het aantal ziekenhuisopnames zit echter een opwaartse trend. Er zijn de afgelopen week 44 patiënten gemeld die vanwege covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat zijn er 21 meer dan vorige week. De helft van de opgenomen patiënten is boven de 60.

Het reproductiegetal, de zogenaamde R, is opvallend genoeg iets gedaald, van 1,4 naar 1,2. Dat betekent dat 100 patiënten 120 anderen besmetten, en dat de verspreiding van het virus toeneemt. Volgens het RIVM moeten uit de daling van de R geen grote conclusies getrokken worden, omdat die met enige onzekerheid omgeven is.

Er zijn op dit moment volgens het RIVM 242 actieve coronaclusters bekend in Nederland. Dat zijn groepjes van drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen. Een week eerder waren het er 109. De gemiddelde grootte van deze clusters was de afgelopen week 5,7 personen. De grootste bestond uit 37 mensen.

Amsterdam

In Amsterdam zijn er in de afgelopen twee weken 563 besmettingen geconstateerd. Op 22 juli waren dat er nog 191. Daarmee is het aantal geconstateerde besmettingen bijna verdriedubbeld in twee weken tijd: een toename van 194%.

Tegelijkertijd moet daarbij gezegd worden dat sinds 22 juli ook meer mensen zich laten testen op het virus. Daarmee wordt het coronavirus ook bij meer mensen gedetecteerd. Vorige week schaalde de GGD Amsterdam nog de testcapaciteit op naar 1300 tests per dag.

Persconferentie

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven donderdag een persconferentie over de stijging van het aantal coronagevallen. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat ze de ‘algemene situatie zullen duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio’s en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen.’