Aantal besmettingen in Nederland neemt verder toe, reproductiegetal boven de 1

Medewerkers van de GGD Amsterdam nemen coronatest af in een testlocatie bij de RAI. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdagmiddag. Bij de vorige weekupdate meldde het RIVM 51.240 nieuwe besmettingen. Tussen 14 april en 20 april zijn er dus 2741 meer mensen positief getest dan de week ervoor.

Opnieuw gingen bijna een half miljoen Nederlanders naar de teststraat. Voor het eerst sinds februari is meer dan 10 procent van de testen positief. Het aandeel ging afgelopen week van 9,6 naar 10,1 procent. Een aantal weken geleden lag het percentage positieve testen nog tussen de 7 en 8 procent. Het meest recente reproductiegetal, dat van 5 april, is 1,06. Dat is een stijging ten opzichte van een week daarvoor, toen het getal rond de 1 lag. Nederland telt nu ruim 162.000 besmettelijke personen.

Het afgelopen etmaal werden 6871 nieuwe besmettingen geregistreerd. Maandag werden er 7187 besmettingen geteld, zondag 8600. In Amsterdam testten het afgelopen etmaal 322 mensen positief op corona.

Het aantal mensen dat aan de gevolgen van corona is overleden is toegenomen met 27. Maandag kwamen er 22 sterfgevallen bij.

Hoewel het reproductiegetal weer boven de een is, kondigt het kabinet naar alle waarschijnlijkheid dinsdagavond versoepelingen aan.

Ziekenhuizen

In de weekcijfers meldt het RIVM ook hoeveel coronapatiënten zijn opgenomen in ziekenhuizen. Deze week zijn dat er 1552, waarvan er 395 op de intensive care bij zijn gekomen. Vorige weekupdate waren dat er nog respectievelijk 1700 en 386. Dat betekent dat er in een week tijd in totaal minder mensen zijn opgenomen, maar dat er wel meer mensen op de intensive cares kwamen te liggen.

In totaal liggen er nu 2653 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan 823 op de intensive care. Er zijn de afgelopen zeven dagen 146 sterfgevallen gemeld.

Zestigers en zeventigers

In de leeftijdsgroepen tot 60 jaar stijgt het aantal besmettingen nog steeds zichtbaar. Bij zestigers en zeventigers is een stabilisatie waarneembaar. Boven de tachtig neemt het aantal besmettingen juist iets af.

Opvallend is dat ondanks de vaccinatie-inspanningen nog steeds veel mensen van boven de zestig en zeventig besmet raken. Het aantal besmette zeventigers daalde heel licht, van 2571 naar 2506. Bij zestigers ging het aantal mensen dat positief testte van 4510 naar 4539. Het aantal besmette vijftigers steeg van 8156 naar 8544.

De leeftijdsgroep 50-80 is de groep die veruit de grootste kans loopt om op de ic terecht te komen.

Over het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen kan het RIVM vanwege een storing geen betrouwbare uitspraken doen. Door de storing zijn nog niet alle opnames op de verpleegafdelingen van de afgelopen week door de ziekenhuizen gemeld.