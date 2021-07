Aantal besmettingen in Amsterdam meer dan verdubbeld

Beeld ANP

Dat blijkt uit cijfers van de GGD Amsterdam. In de hele regio Amsterdam-Amstelland is het aantal nieuwe besmettingen in week 26 met 145 procent toegenomen vergeleken met een week eerder.

Het aantal meldingen nam in alle Amsterdamse stadsdelen toen. Amsterdam-Zuid en West zijn van risiconiveau ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ gegaan.

Ook het aantal mensen dat zich liet testen bij een GGD-testlocatie is flink toegenomen, namelijk met 75 procent. Er worden relatief minder mensen getest in Nieuw-West en Zuidoost in vergelijking met de overige stadsdelen.

Landelijk is het aantal nieuwe coronabesmettingen in een week tijd ruim verdubbeld, van 4208 naar 8541 nieuwe gevallen, bleek dinsdag uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).