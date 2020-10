Aantal besmettingen blijft stijgen, grover geschut onvermijdelijk

Beeld Maarten Brante

Een dringend advies tot het dragen van mondkapjes, maximaal drie gasten in huis, thuiswerken als norm. Met een set aangescherpte maatregelen probeerde het kabinet eind september het coronavirus, dat opnieuw de kop opstak, te lijf te gaan. Het wachten was of het virus zich iets zou aantrekken van het nieuwe beleid. De hoop was dat de kentering zich het afgelopen weekend zou aftekenen.

De RIVM-cijfers die zaterdagmiddag verschenen, bleken een koude douche. Het aantal nieuwe besmettingen nam met 6500 gevallen juist flink toe. Zelfs de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers, die zichzelf nog zo had voorgenomen geen boodschap van angst uit te dragen, was erdoor uit het veld geslagen. “De maatregelen zijn niet afdoende gebleken,” zei hij. “De bedoeling was flatten the curve. Dat wil nog niet lukken.”

En dus pleitte Gommers voor hardere maat­regelen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. “Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit.”

‘Het mag wel wat sneller’

Gommers uitte ook kritiek op het kabinets­beleid. “Wat mij betreft mag het allemaal een beetje sneller in een crisis als deze. Mark Rutte moet niet weer op vrijdag zeggen dat hij gaat ­nadenken over nieuwe maatregelen. Het beleid gaat over ongelooflijk veel schijven en je ziet het aantal besmettingen al de hele week oplopen. Ik snap niet dat we niet strakker en strenger in de wedstrijd zitten.”

Het kabinet denkt vooralsnog niet aan een ­totale lockdown, zo lieten ingewijden gisteren weten na het urenlange Catshuisberaad. Dinsdsag wordt duidelijk waar het kabinet dan wel op koerst. Maandag staan er nog diverse overleggen gepland, onder meer met het Outbreak ­Management Team.

Dat het aantal nieuwe besmettingen gisteren iets lager lag, 6378 gevallen om precies te zijn, is volgens viroloog Ab Osterhaus geen reden voor optimisme.

“Het gaat nog steeds niet de goede kant op. Als het er maandag weer zo uitziet, ontkom je niet aan zware maatregelen.”

De huidige besmettingen zijn er echt te veel, zegt ook viroloog Marion Koopmans, net als Gommers lid van het Outbreak Management Team. “Met deze aantallen kunnen we geen fatsoenlijk bron- en contactonderzoek doen. De GGD’s houden het niet bij. We zullen opnieuw een krimp moeten bewerkstelligen. Dan moet er eerst een afvlakking komen.”

Kankerpatiënten

Ten opzichte van de eerste golf ligt het aantal doden en opnames op de intensive care beduidend lager, maar de huidige opkomst van het ­virus zorgt wel voor stevige problemen in de zorg. Vanwege de coronagevallen moeten verschillende ziekenhuizen de reguliere zorg afschalen. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld kankerpatiënten. Door de coronacrisis dreigen hun behandelingen te worden stopgezet of uitgesteld. Ook geldt voor kankerpatiënten die baat hebben bij een experimenteel medicijn, dat zij die behandeling kunnen mislopen, zegt Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Hierdoor wordt hun de kans op een langer leven ­ontnomen.

“Op dit moment verschilt het per ziekenhuis of men nog patiënten toelaat in een trial of niet,” zegt Dingemans. “Als patiënt hangt het er dus maar vanaf in welk ziekenhuis je zit. Ditzelfde lot dreigt nu voor de reguliere behandelingen van kanker.”

De NFK pleit daarom voor een centrale aanpak van de coronazorg. Ook de zorg voor kanker­patiënten zou centraal moeten worden aan­gestuurd.