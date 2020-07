Aantal aangevraagde coronatesten stijgt in paar dagen met 62 procent

Medewerkers van de GGD nemen een coronatest af op een zogeheten walk-in testlocatie in Maassluis. Het aantal testaanvragen is de laatste dagen 62 procent gegroeid. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Het aantal coronatestaanvragen in Nederland is de laatste paar dagen 62 procent gegroeid. De groei is een reactie op het bericht van vorig week dat slechts een op de acht mensen (12 procent) met Covid-19-achtige ziektesymptomen zich tot dan toe had laten testen, zegt Mariken Leurs, hoofd van de Corona Gedragsunit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Mensen met verkoudheidsklachten die het nieuws meegekregen, worden erdoor gemotiveerd toch een afspraak bij de GGD te maken. Het toont het belang van communicatie.”

Zoals verwacht leiden meer uitgevoerde tests tot meer bevestigde besmettingen. Zondag waren dat er 144, zaterdag 127. Het gemiddelde aantal vastgestelde besmettingen per dag in de week van 8 tot 14 juli was 76. De leeftijd van de positieve coronagevallen ligt de laatste weken vaak tussen 20-40 jaar. Dat is fors lager dan in april, toen het gemiddelde boven de 60 jaar lag.

Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie in Nijmegen en lid van het Outbreak Management Team, zei gisteren op Radio 1 dat toename van de coronabesmettingen over vier of vijf weken waarschijnlijk leidt tot meer ic-opnames. Ook stelt hij dat er geen reden tot ongerustheid is, omdat een groei van het aantal besmettingen past bij het loslaten van de lockdown. Volgens Voss is het een hobbel, een tweede coronagolf verwacht hij in de winter, in het griepseizoen.

Hooikoorts

Mensen die zich met verschijnselen als keelpijn, hoesten, snotteren of benauwdheid melden voor een – gratis – coronatest, doen dat om zelf zekerheid te krijgen en om anderen niet met het virus te besmetten, zegt RIVM’er Leurs. Ongeveer twintig procent van de ondervraagden zou het ‘heel erg’ vinden om het virus zelf op te lopen, terwijl zo’n 60 procent het ‘heel erg’ vindt het aan anderen door te geven, zo blijkt uit onderzoek van de Corona Gedragsunit.

Dat niet iedereen met corona-achtige klachten zich laat testen, is omdat mensen hun symptomen toeschrijven aan niet-corona-aandoeningen, zoals hooikoorts of een ‘gewone’ verkoudheid. Anderen vonden hun symptomen te licht of meenden ten onrechte dat een eerdere negatieve test van invloed was. Ook vinden veel mensen de drempel voor een coronatest te hoog. Zo kunnen mensen die met het afsprakennummer 0800-1202 bellen kan niet altijd onmiddellijk getest worden, laat de testuitslag een of twee dagen op zich wachten en is thuisblijven in afwachting van de testuitslag verplicht. Daarbij komt nog eens dat het virus op dit moment in Nederland weinig circuleert, de ic’s niet meer volliggen met coronapatiënten en dat vorige week bij slechts een op de tweehonderd geteste mensen (0,6 procent) een coronabesmetting werd vastgesteld.

Alternatieve testmethodes

Voor het voorkomen van een tweede coronagolf is testdiscipline wel van groot belang, zegt Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team. “Het aantal positieve tests is een goede maat voor de virusverspreiding. Een andere maat is het aantal ziekenhuisopnamen van corona­patiënten, maar daarmee loop je ongeveer tien dagen achter de virusverspreiding aan. Dat kan te laat zijn om een nieuwe landelijke of plaatselijke lockdown te voorkomen.”

De Jong erkent dat zelfisolatie van enkele dagen een drempel vormt. Snellere tests kunnen dat verhelpen. Het RIVM onderzoekt daarom alternatieven. Er zijn coronatests in ontwikkeling die net als een zwangerschapstest meteen de uitslag geven. De Jong. “Het kan nog maanden of langer duren voordat er betrouwbare corona-sneltests op de markt komen.”

Het ligt voor de hand dat meer mensen zich laten testen als het aantal virusbesmettingen weer oplaait. Maar Leurs van het RIVM benadrukt dat het testen juist moet voorkomen dat het zo ver komt. “Iemand die positief test en zich aan de zelfisolatie houdt, voorkomt gemiddeld zes andere besmettingen.”

Meer positieve tests In de regio Amsterdam-Amstelland zijn tussen 13 en 20 juli 5416 tests uitgevoerd waarvan de uitslag nu bekend is: 117 personen (2,2 procent) testten positief. Het aandeel positieve testuitslagen is daarmee iets gegroeid, eerder lag dat op 1,6 procent. Ook in Amsterdam lieten meer mensen zich testen na het nieuws dat slechts een op de acht Nederlanders met klachten dat niet deden. Vrijdag, zaterdag en zondag werden gemiddeld 862 personen per dag op besmetting met het Covid-19-virus getest. Van maandag tot en met donderdag waren dat er gemiddeld 707 per dag.