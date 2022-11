Aanpak seksueel geweld tegen jongeren schiet tekort: geen goede hulp en vaak opnieuw slachtoffer

Een poster van de Week tegen seksueel geweld. Beeld Sioejeng Tsao

Dat constateert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Het rapport dat dinsdag verschijnt, schetst een zorgelijk beeld.

Van alle jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar hebben naar schatting ruim 95.000 meiden (37,8 procent) en zo’n 34.500 jongens (13,4 procent) een vorm van seksueel geweld of seksuele intimidatie meegemaakt. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die nu geanalyseerd zijn door het team van rapporteur Conny Rijken.

Ze vindt het verontrustend dat maar liefst 35 procent van de 13- tot en met 17-jarige slachtoffers van seksueel geweld binnen vijf jaar opnieuw in beeld komt als slachtoffer bij de politie. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om een zedendelict of ernstig geweld.

Biologie en maatschappijleer

Goede preventie is essentieel, zegt Rijken, maar uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers blijkt dat het merendeel van de docenten biologie en maatschappijleer geen effectieve methoden gebruikt. Als ze dat wel doen, gebeurt het niet op de juiste manier. Dit kan averechts werken en schadelijk zijn voor slachtoffers. Aandacht voor seksuele en relationele vorming moet ook verplicht worden voor de bovenbouw en minderjarigen op mbo-opleidingen, aldus Rijken.

Als kinderen slachtoffer zijn, blijkt dat er weinig zicht is op de hulp die ze krijgen bij hun herstel. Ook is niet inzichtelijk in hoeverre de behandelingen helpen. Het aantal kinderen dat gesloten jeugdhulp krijgt, daalt. Volgens Rijken is dat een positieve ontwikkeling omdat die vorm van hulp als traumatisch kan worden ervaren. Wel maakt ze zich zorgen over het stijgende aantal slachtoffers dat uit huis wordt geplaatst.

Tekort aan artsen

In het rapport is ook te lezen dat er een tekort is aan artsen die bevoegd zijn om forensisch medisch onderzoek te doen bij jonge slachtoffers. Zij kunnen binnen zeven dagen na het delict fysiek bewijsmateriaal verzamelen dat cruciaal kan zijn tijdens eventuele strafzaken.

Door het artsentekort kan het Nederlands Forensisch Instituut deze taak niet meer uitvoeren. Er is een bureau opgericht om het werk over te nemen, maar dat is tijdelijk. “En dat is zorgelijk, omdat zo’n medisch onderzoek vaak hard bewijs kan leveren in een strafzaak.” In 30 procent van de gevallen dat bewijsmateriaal wordt onderzocht, wordt ook daadwerkelijk dna van de verdachte gevonden.