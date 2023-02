Aanmeldingen mbo zorg- en techniekopleidingen flink gestegen: ‘Er zijn technische handjes nodig’

Voor sommige zij-instromers is een baan in de techniek een manier om bij te dragen aan een beter milieu. Beeld ANP/Hollandse Hoogte/Hans van Rhoon

De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) in de zorg en techniek groeide in 2022 met 8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In heel Nederland begonnen vorig jaar ruim 19.000 mensen aan een praktijkopleiding in de sector Zorg, Welzijn en Sport, en zo’n 11.000 aan een opleiding in de techniek. De stijging is in jaren niet zo hoog geweest, en valt nog meer op doordat het aantal aanmeldingen op het mbo in zijn geheel juist 1,5 procent is afgenomen.

Zorg- en techniekgerelateerde mbo-opleidingen in en rondom Amsterdam zien de stijging terug in hun aanmeldingen. Tetrix Amsterdam, dat mbo-opleidingen en cursussen in de techniek aanbiedt, zag in 2022 een stijging van 20 procent in aanmeldingen. Bij het Amsterdamse ROC Westpoort steeg het aantal aanmeldingen met 8,7 procent, net boven het landelijk gemiddelde. Het NOVA College, met meerdere vestigingen in heel Noord-Holland, bemerkt ook een stijging maar kan nog geen concrete cijfers geven.

‘Inkomsten nodig’

Zij-instromers, mensen die zich op latere leeftijd willen laten om- of bijscholen, blijken het grootste aandeel te hebben in de grote toename in aanmeldingen. In 2021 was het percentage zij-instromers op Tetrix slechts 6 procent, een jaar later was dit percentage gestegen tot 20 procent. BBL-opleidingen, waarbij het leertraject gecombineerd wordt met enkele dagen per week werken, is juist voor deze doelgroep erg geschikt, legt Jeffrey Rispens, pr en marketing woordvoerder van het Tetrix, uit. “Zij hebben vaak al een huishouden te onderhouden en hebben de inkomsten nodig. Full-time terug naar de schoolbanken is voor hen vaak geen optie.”

Ook het Nova College in Hoofddorp ziet dat het aantal studenten dat net van het vmbo komt achterblijft. De meeste aanmeldingen komen ook daar van volwassenen die zich willen laten omscholen. Hetzelfde geldt voor ROC Westpoort.

Makkelijk werk vinden

Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol bij de populariteit onder de opleidingen. De grote werkgelegenheid in zowel de zorg als de techniek maakt dat mensen makkelijk werk vinden en goed kunnen verdienen. Voor hbo-studenten geldt dat salarissen in de zorg vaak achterblijven bij andere sectoren, maar voor mbo-studenten is er een hoger instapsalaris, legt Saskia Goedheer, communicatieadviseur van het Nova College, uit.

Lyske Jolmers, hoofd marketing en communicatie van ROC Westpoort, ziet nog een andere reden voor de populariteit onder techniekopleidingen: “De energietransitie is in Amsterdam absoluut een grote trekker. Als we de energiedoelstellingen in de toekomst willen halen, zijn er technische handjes nodig. Voor sommige zij-instromers is een baan in de techniek een manier om bij te dragen aan een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld een beter milieu.”

