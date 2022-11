Aankondiging excuses voor slavernij leeft nog niet erg in Suriname: ‘Men is vooral bezig met overleven’

Belangstellenden bij een rondetafelgesprek in Den Haag over het Nederlandse slavernijverleden. Beeld ANP

Kranten, radio, televisie en websites: alle nieuwszenders hebben in de afgelopen dagen bericht over het voornemen van de Nederlandse regering om volgend jaar excuses aan te bieden voor de rol in slavenhandel en slavernij, maar dat leidt in Suriname vooralsnog niet tot een brede maatschappelijke discussie. “Het nieuws komt in een tijd dat veel Surinamers keihard moeten werken om het hoofd boven water te houden,” verwijst Urwin Vyent naar de moeilijke economische situatie in het land. “De mensen zijn simpelweg bezig met overleven.”

Boven aan het prioriteitenlijstje staat de prijs van de levensmiddelen in de winkel, en niet het koloniale verleden. “Ik vind het jammer, maar het is begrijpelijk,” zegt Vyent, de directeur van het slavernij-instituut Ninsee die momenteel in Suriname verblijft. “Wat ook meespeelt, is dat in Nederland de meeste last wordt ervaren van de doorwerking van het slavernijverleden. Denk alleen maar aan het racisme. Dat wordt in een witte omgeving als Nederland veel sterker gevoeld dan in Suriname. En dat leidt ook tot een grotere belangstelling voor dat verleden.”

150 jaar geleden

Voor het Ninsee was het bericht over de excuses geen verrassing. Het instituut is al enkele jaren in Den Haag in gesprek over de noodzaak daarvan, en schoof met het verstrijken van de tijd steeds dichter tegen de regering aan. Begin dit jaar werd binnenskamers op het verantwoordelijke ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap al te kennen gegeven dat de knoop was doorgehakt. Na grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, en financiële instituten als ABN Amro en De Nederlandsche Bank, is het aan de Nederlandse staat om excuses te maken voor het slavernijverleden.

Dat gebeurt volgend jaar, wanneer het 150 jaar geleden is dat de slavernij in de Nederlandse koloniën ook daadwerkelijk werd afgeschaft. Bij wet gebeurde dat al in 1862, maar de bijna 35.000 tot slaaf gemaakten in Suriname werden verplicht om nog tien jaar door te werken om de plantages en hun eigenaren niet in problemen te brengen. Anders dan in Nederland is er in Suriname nog weinig aandacht voor die geschiedenis. Vyent: “Er is inmiddels een comité dat in Suriname een nationale herdenking gaat organiseren. Hopelijk brengt dat iets op gang.”

Het bijdragen aan het verspreiden van kennis over het koloniaal verleden is een van de doelen die de regering heeft met een fonds van 200 miljoen euro, plus een donatie van 23 miljoen voor de komst van het slavernijmuseum in Amsterdam.

Vyent hoopt dat bij de bestemming van het geld ook naar Suriname wordt gekeken. “In Nederland zijn de instituten en organisaties die zich bezighouden met het koloniaal verleden professioneel opgezet. Zij weten de weg te vinden. In Suriname is het allemaal vrijwilligerswerk. Dat maakt het een stuk lastiger om goede plannen op papier te zetten.”

Nationale herdenking

Aandacht voor Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk is noodzakelijk, zegt Vyent. “Dit is het plaats delict. Hier heeft de slavernij zich afgespeeld. Het kan niet zo zijn dat het beschikbare geld alleen in Nederland wordt besteed.” De Ninseedirecteur beschouwt de 200 miljoen ook niet als een onderdeel van de herstelbetalingen die doorgaans met het maken van excuses verbonden zijn. “We praten nu over een herdenkingsprogramma voor 2023. Daarnaast moet er een doorwerkingsprogramma komen voor het inhalen van de achterstanden. Maar dat is echt een zaak van lange adem.”

Als de voortekenen niet bedriegen, zal koning Willem-Alexander als hoofd van de Nederlandse staat op 1 juli naar het Oosterpark komen om tijdens de nationale herdenking officieel excuses aan te bieden. In Suriname gaan geruchten dat er ook een bezoek aan Paramaribo op het programma staat.

In Amsterdam wordt gewerkt aan een herinrichting van het deel met het monument van Erwin de Vries. “Meer ruimte, meer waardigheid,” zegt Vyent over de plannen. “En meer uitleg over het verleden.” De herinrichting zal waarschijnlijk eind volgend jaar klaar zijn.