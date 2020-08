Aankomende week tropische warmte op komst

Beeld ANP

Maandagochtend wordt het bewolkt maar kan de zon ook gaan schijnen. In de loop van de ochtend neemt de kans op buien in het hele land toe, in de middag kunnen deze gepaard gaan met onweer. Overdag liggen de temperaturen tussen de 20 en 22 graden, 's avonds wordt het wat koeler: 9 tot 14 graden.

Dinsdag wordt het al iets zonniger, met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten van het land. Stapelwolken wisselen zich die dag af met een sporadisch doorbrekende zon.

Woensdag keert het warme zomerweer terug. Temperaturen kunnen die dag oplopen tot 28 graden. De dagen daarna zal het ‘tropisch warm’ worden, met temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden van het land kan het zelfs 35 graden worden.

Na het weekend wordt de verwachting onzekerder. De hitte kan nog even aanhouden, maar de temperatuur kan ook dalen naar 23 tot 28 graden.