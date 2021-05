Aankloppen bij zorgverzekeraar verkort wachttijd operatie drastisch

Een patiënt ondergaat een kijkoperatie aan zijn knie. Beeld Hollandse Hoogte / Bram Petraeus

Uit een rondgang langs de vier grootste verzekeraars blijkt dat wachtlijstbemiddeling bij Zilveren Kruis tot nu toe in 2021 een gemiddelde besparing oplevert van 49 dagen. Als de bemiddeling succesvol is, lukt het via Menzis zelfs om gemiddeld 78 dagen eerder aan de beurt te zijn. VGZ heeft geen exact getal paraat, maar herkent zich in een tijdswinst van gemiddeld ‘meerdere weken’, afhankelijk van het soort operatie.

Alleen CZ registreert het bespaarde aantal dagen vooralsnog niet. “Wij focussen ons op wat voor de klant belangrijk is. Sommige klanten kiezen er bijvoorbeeld voor om wat langer te wachten, omdat ze dan naar een zorgaanbieder kunnen die dichterbij is of betere kwaliteit levert. Daarbij gaat het dus om tevredenheid van de klant en niet om de snelheid van de te leveren zorg en de cijfers die daarbij horen,” aldus een zegsvrouw.

Telefonisch of digitaal

Verzekerden kunnen telefonisch of digitaal wachtlijstbemiddeling aanvragen bij hun verzekeraar. Een zorgadviseur zal dan tijdens een gesprek vragen naar de huidige wachttijd en hoe ver iemand bereid is te reizen voor een operatie. De verzekeraar gaat vervolgens de wachttijden voor de benodigde zorg in verschillende ziekenhuizen na. Mensen beslissen nog steeds zelf of ze van het advies gebruik maken.

“We hebben de indruk dat veel verzekerden nog niet weten dat ze naar hun verzekeraar toe kunnen gaan voor wachtlijstbemiddeling, terwijl dat toch al jaren kan,” zegt voorzitter Dirk Jan van den Berg van Zorgverzekeraars Nederland. “Voor en tijdens de crisis is ook gebleken dat dit systeem uitstekend werkt.”

De zorgverzekeraars nemen jaarlijks 40.000 tot 45.000 bemiddelingen voor hun rekening. Het grootste deel gaat over medisch specialistische zorg, ongeveer een kwart hiervan is bestemd voor geestelijke gezondheidszorg. Het slagingspercentage ligt, afhankelijk van de verzekeraar, rond of boven de 80 procent.

Ambitie

Volgens de koepel van zorgverzekeraars heeft zorgminister Tamara van Ark een duidelijke ambitie neergelegd door te stellen dat minder acute en planbare zorg, zoals knie-, heup- of staaroperaties, zoveel mogelijk dit jaar moet worden ingehaald.

Volgens de bewindsvrouw moet de wachtende patiënt straks echt op tijd weten waar hij of zij aan toe is. “Wanneer volgt de behandeling bij de eigen arts, en als dat te lang duurt: kan de ingreep sneller in een ziekenhuis of privékliniek elders?,” aldus Van Ark.

“Het is belangrijk dat we de coronazorg goed blijven spreiden, ook om de zorgverleners en -instellingen een hersteltermijn te gunnen,” reageert Van den Berg van Zorgverzekeraars Nederland. “Om vervolgens voortvarend met de inhaalzorg aan de slag te gaan, waarbij wachtlijstbemiddeling belangrijk is. Iedereen ziet hoe groot het probleem van uitgestelde zorg is, maar de ambitie is ook helder.”

Volgens Van den Berg is het momenteel nog wel moeilijk om exact de omvang van de inhaalzorg te zien. “Als je dat goed in beeld hebt, dan pas kun je ook taxeren hoe goed het gaat lukken om achterstanden snel weg te werken.” Daar komt nog eens bij dat veel mensen er nu wellicht erger aan toe zijn dan wanneer ze eerder zouden zijn geholpen. En dus een extra of complexere ingreep nodig hebben.

Denk aan ons

De zorgverzekeraars zelf moedigen, ook in coronatijd, hun verzekerden juist aan om aan te kloppen voor wachtlijstbemiddeling, zodat ze sneller geholpen kunnen worden. “Het gebeurt nog veel dat mensen ons niet weten te vinden,” constateert Menzis. “Wij willen zeggen: denk aan ons. We hebben een goed overzicht van de wachtlijsten.” Die zijn in coronatijd langer dan gebruikelijk, benadrukt de verzekeraar, waardoor mensen veel meer dagen te winnen hebben bij bemiddeling dan normaal.



VGZ stelt wel dat zorgverzekeraars goede inzage moeten hebben in de beschikbare capaciteit en wachttijden om snel en goed te kunnen bemiddelen. De verzekeraar (ook Menzis en ONVZ trouwens) maakt gebruik van ZorgDomein: een onafhankelijk, digitaal platform dat door nagenoeg alle huisartsen wordt gebruikt. Zorginstellingen moeten voor inzage toestemming geven. Inmiddels heeft ongeveer de helft van de ziekenhuizen dit gedaan. “We hopen dat meer ziekenhuizen én zorgverzekeraars aanhaken, zodat we ook in de te verwachte inhaalzorg sneller onze leden kunnen bemiddelen.”

Overigens kan wachtlijstbemiddeling volgens de Consumentenbond ook nadelen hebben. “Bedenk dat een behandeling in een ander ziekenhuis vaak gepaard gaat met een langere reistijd én extra reiskosten en houd er rekening mee dat je zelf verantwoordelijk bent voor de overdracht van je medische gegevens. Bekijk ook goed of wachtlijstbemiddeling genoeg voordeel oplevert. Het kan voorkomen dat je voor een operatie in een ander ziekenhuis bepaalde onderzoeken opnieuw moet ondergaan.”