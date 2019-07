Aanhang Partij voor de Dieren baalt van optreden Thieme

Marianne Thieme (PvdD) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Beeld ANP

Dat blijkt uit een peiling van het EenVandaag Opiniepanel in samenwerking met het AD. Afgelopen Prinsjesdag had nog 88 procent van de PvdD-kiezers vertrouwen in partijleider Thieme. Nu is dat gezakt naar 61 procent. “Een behoorlijke terugval,” zegt Jeroen Kester van EenVandaag. “Het vertrouwen in leiders van oppositiepartijen ligt meestal rond 90 procent.”

De kiezers die geen vertrouwen meer in Thieme hebben, bekritiseren haar optreden rond het vertrek van Kamerlid Femke Merel van Kooten. Die stapte twee weken geleden op, omdat zij zich niet langer kon vinden in de koers van de dierenpartij. In een interview met deze site deed Van Kooten een boekje open over een ‘verziekte cultuur’ in de fractie.

Onzichtbaarheid

‘Thieme lijkt mij soms eerder koppig dan verstandig als er een verschil van mening is,’ zegt een deelnemer aan de peiling. Iemand anders vindt dat de partijleider de affaire rond Van Kooten ‘niet zo transparant en daadkrachtig heeft aangepakt’. Een ander: ‘Heibel in de partij vanwege persoonlijke problemen zijn funest voor mijn stem’.

Thieme wordt door haar eigen achterban ook aangevallen op haar ‘onzichtbaarheid’ in het parlement. Eind vorig jaar meldde de partijleider zich ziek voor een periode van vier maanden. Wat er precies scheelde, wilde Thieme later niet zeggen. ‘Ze is te vaak afwezig en niet daadkrachtig en zichtbaar genoeg’, zegt een kiezer.

Thieme runt de dierenpartij sinds de oprichting in 2002. Vier jaar later kwam de partij voor het eerst in de Tweede Kamer met twee zetels. Sindsdien groeide de partij gestaag, naar vijf zetels bij de laatste parlementsverkiezingen in 2017. Door het vertrek van Van Kooten, die doorgaat als zelfstandig Kamerlid, blijven er vier zetels over.

Koers

Uit de nieuwe peiling blijkt dat 55 procent van de 757 ondervraagde PvdD-kiezers vindt dat de partij zich óók op mensen moeten richten, naast dier, natuur en milieu. Dat is opvallend, omdat Van Kooten ook vertrok omdat Thieme zou hebben gezegd dat ‘mensendingen voor mensenpartijen waren’. Van Kooten wilde juist dat de PvdD zou ‘verbreden’ en niet ‘versmallen’.

De meerderheid van de PvdD-kiezers is het op dat vlak met Van Kooten eens. 33 procent vindt wel dat de partij zich vooral op dier, natuur en milieu moet richten. De overige 12 procent weet het niet. ‘Met een behoorlijke groei mogen ze hun speerpunten wel wat verbreden’, zegt een kiezer in de peiling. Een ander vindt dat de PvdD ‘geen sektarische partij moet worden’.

Opgebrand

Hoewel het vertrouwen in Thieme fors is gedaald, zegt nog altijd 72 procent van de PvdD-kiezers tevreden te zijn over de koers van de partij. 26 procent is redelijk tot zeer ontevreden. “Wij zien dit als een momentopname en hebben geen behoefte om hierop te reageren,” laat een woordvoerder van Thieme weten.

Ook na het vertrek van Van Kooten hield Thieme het bij een korte verklaring. De partijleider gaf aan dat niemand op de fractie zich herkent in de aantijgingen van Van Kooten. Volgens het opgestapte Kamerlid zouden medewerkers worden opgebrand en zouden politici zich niet mogen inzetten voor ‘futiele mensendingen’.

Dat Van Kooten heeft besloten haar zetel te behouden en door te gaan als zelfstandig Kamerlid, valt niet in goede aarde bij de meeste kiezers van de Partij voor de Dieren. 54 procent heeft geen begrip voor die keuze. Daar staat een groep van 39 procent van de PvdD-kiezers tegenover die wel begrip heeft voor de stap van Van Kooten.

EenVandaag publiceert vandaag om 13.00 uur een zetelpeiling op depeiling.nl