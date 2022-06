Aangiftes misdrijven, overtredingen en zedenzaken blijven steeds langer op de plank liggen

Beeld ANP

Dat is op te maken uit een brief over de strafrechtketen die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft verzonden. Binnen de rechtsstaat wordt gewerkt met ‘doorlooptijden’, zodat zowel slachtoffers als verdachten binnen redelijke tijd hun zaak behandeld krijgen. Die doorlooptijden lopen echter steeds verder op.

Zowel bij (ernstige) misdrijven als bij kleinere overtredingen loopt de wachttijd op. Dat geldt ook voor zedenzaken en dossiers die draaien om kinderporno. Bij misdrijven duurt het in de eerste plaats te lang voordat er een beslissing wordt genomen wat er met de zaak wordt gedaan. En als er een verdachte is, duurt het lang voordat deze voor een rechter wordt gebracht.

Te weinig officieren van justitie

Bij zedenzaken worden de normen die de overheid heeft opgelegd bij lange na niet gehaald. Sinds zes jaar geldt de regel dat de politie in 80 procent van alle aangiften binnen een half jaar een dossier moet hebben afgeleverd bij het Openbaar Ministerie (OM). Dat lukte vorig jaar slechts in 46 procent van de zaken. Het OM lukte het vervolgens in slechts 33 procent van de zaken om de kwestie binnen een half jaar voor een rechter te krijgen voor een eerste zitting. Ook ver onder de norm van 80 procent dus.

Niet alleen tekorten bij de politie zijn de oorzaak. Ook binnen het Openbaar Ministerie is krapte, vooral aan officieren van justitie. Bovendien lagen er al veel zaken op de plank.

‘In de voorraad’

Daarnaast hebben rechtbanken in coronatijd voor veel zaken de deuren gesloten moeten houden, waardoor achterstanden zijn opgelopen. Die zijn voor een deel nu nog niet eens zichtbaar in de cijfers, omdat zaken nog ‘in de voorraad zitten’ en wachten op een rechtszaak of behandeling door de politie. Daarom zal, zo is te lezen in het rapport van de minister, ‘ook in 2022 nog een verdere toename’ van de behandeltijden ‘te zien zijn’.

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) erkent in haar brief aan de Tweede Kamer dat – ondanks de doelstellingen – de zogeheten doorlooptijden vorig jaar ‘niet verbeterd’ zijn. Zij wil voor de zomer nog een ‘aanpak’ presenteren om het tij te keren. Eerder werd al wel extra geld uitgetrokken om de zedenrecherche te versterken.