Aangifte van seksuele uitbuiting tegen PVV-Kamerlid Graus geseponeerd

Dion Graus (PVV). Beeld ANP

Graus werd in 2018 door zijn ex-vrouw beschuldigd van het misbruik. Zij deed aangifte tegen hem, waarop Graus op zijn beurt aangifte deed tegen zijn ex wegens belediging, smaad en laster. Beiden trokken de aangifte later in, waarna het OM het onderzoek op 21 juni 2019 sloot. Maar eind vorig jaar en begin dit jaar overhandigde de vrouw nieuwe gegevensdragers aan de Rijksrecherche, die haar aangifte zouden moeten ondersteunen.

Onderzoek naar de gegevensdragers hebben echter geen bewijs opgeleverd voor een zedendelict of mensenhandel. Daarom seponeert het OM de kwestie, aldus de verklaring. Het Openbaar Ministerie zegt overigens zelf niet om welk Kamerlid het gaat.

Klacht

Begin dit jaar heeft ook een voormalig fractiemedewerkster Graus beschuldigd van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. De jonge vrouw deed haar beklag bij toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Volgens NRC vertelde de vrouw dat ze Graus moest vergezellen op werkbezoeken en tijdens etentjes. Hij zou haar alcohol hebben laten drinken, wat ze niet gewend was, en haar tegen haar zin in hebben gedwongen tot ‘heel veel ernstige dingen’. Nadat ze hem had afgewezen, zou het Kamerlid haar zijn gaan stalken.

Graus ontkende en sprak van ‘een complot’ van een deel van de PVV-fractie tegen hem. De Tweede Kamer stelde geen onderzoek in naar Graus, evenmin heeft de eigen PVV-fractie actie ondernomen.