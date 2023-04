Aangifte tegen ‘artiest’ die op Feyenoordpodium Hamasleuzen schreeuwde

Still van Twittervideo. Beeld Twitter

De halve finale tussen Feyenoord en Ajax werd woensdagavond ontsierd door meerdere incidenten in en rondom het stadion. Hiervoor werden zeker twee personen aangehouden, onder wie een supporter die een aansteker naar het hoofd van Ajaxmiddenvelder Davy Klaassen had gegooid. Het duel werd daarop gestaakt.

Voorafgaand aan het duel was het ook al tumultueus. Volgens de politie werd een supportersbus van Ajax bekogeld en werden er racistische leuzen geroepen.

Op sociale media circuleren beelden van een man die op een podium antisemitische leuzen verspreidde. “Hamas, hamas, alle Joden aan het gas,” schreeuwde de man door de microfoon. Enkele tientallen supporters zongen luidkeels met hem mee. Of de man is ingehuurd door (de supportersvereniging van) Feyenoord is niet duidelijk.

@Feyenoord @VraagFeyenoord wat vinden jullie er zelf van dat een artiest die jullie hebben ingehuurd dit roept? #feyaja pic.twitter.com/kL50feLOt1 — leon zantinge (@leonzantinge) 5 april 2023

‘Wanneer stopt dit?’

Het doet de joodse gemeenschap veel verdriet, zegt Naomi Mestrom, directeur van het Cidi. “Wanneer houdt dit op? Er is geen enkele reden om deze woorden te gebruiken.”

De islamitische politieke en militante beweging Hamas streeft ernaar ‘Palestina te bevrijden van de Israëlische bezetting’ en ‘een soevereine Palestijnse staat te vestigen’. “Het getuigt van nul historisch besef dat je Hamas koppelt aan voetbal, en daar ook nog vrolijke liedjes over maakt. Ook na een potje spelen tegen je rivaal is dit gewoon een uiting van Jodenhaat,” stelt Mestrom. “Het is op dit moment extreem onrustig in Israël. Er is veel antisemitisme en Jodenhaat in de wereld. Daar zijn dit soort mensen kennelijk niet mee bezig.”

Mestrom hoeft ‘geen smoesjes’ te horen ‘dat Ajax zichzelf ook als een Jodenclub zou zien’. “Dat is namelijk niet zo. Het is in niks een Jodenvereniging. Dat is geen verwijt, maar een feit. Verzin eens wat anders.” Met de aangifte hoopt het Cidi het Openbaar Ministerie te bewegen om in actie te komen.

‘Dieptepunt bereikt’

De leuzen roepen in meerdere kringen veel afschuw op. Voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher is verbijsterd. ‘Wat zijn er veel ‘enkelingen’ die zich walgelijk gedragen. Afschuwelijk echt,’ twittert hij.

De KNVB vindt dat in De Kuip ‘opnieuw een dieptepunt is bereikt’ wat betreft supportersperikelen in de voetbalstadions. “Natuurlijk nemen clubs en organisaties voorzorgsmaatregelen, maar het begint bij de intenties van de daders. Als je niet voor het voetbal naar het stadion komt maar om te rellen, blijf dan vooral weg: het voetbal, de clubs, de echte supporters en de spelers zijn beter af zonder jou.”

Onderzoek KNVB

Burgemeester Ahmed Aboutaleb overwoog de afgelopen weken in de toekomst weer fans van Ajax bij thuisduels van Feyenoord toe te laten. “Daar hoeven we, denk ik, voorlopig niet over te praten,” zei Feyenoord-trainer Slot. “Ik vraag me af of er de volgende keer fans van de thuisclub welkom zijn. En dan te bedenken dat veel supporters ons wel geweldig steunen.”

De KNVB laat weten dat de gebeurtenissen in en rond De Kuip ‘uiteraard’ onderzocht worden. “Met als gezamenlijk doel de daders straffen.” Supportersvereniging FSV De Feijenoorder neemt ‘nadrukkelijk afstand van het belachelijke gedrag van enkele mensen’. Feyenoord was donderdagochtend niet bereikbaar voor een reactie.