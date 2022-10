Aangespoelde orka overleden op strand van Cadzand

Beelden van de orka voor de kust van Cadzand. Beeld Facebook Strandpaviljoen DOK14

De orka, een jong volwassen vrouwtje van 5,5 meter lang, lag urenlang op het strand ter hoogte van strandpaviljoen Caricole. Brandweerlieden hielden het dier nat, in afwachting van mensen van SOS Dolfijn en een arts. “De KNRM en brandweer hebben fantastisch werk verricht door de orka zo goed mogelijk te verzorgen, maar helaas konden het dier niet meer redden”, zegt Van en Berg.

De orka spoelde zaterdagmiddag rond half vier voor het eerst aan ter hoogte van strandpaviljoen DOK 14. Leden van de KNRM kregen het dier weer met de snuit de kant van de zee op, en met het opkomende water kwam de orka los. Daarmee leek het dier gered, maar een uur later spoelde de orka opnieuw aan, iets verderop ter hoogte van strandpaviljoen Caricole.

Walvisprotocol treedt in werking

Als grote walvisachtigen aanspoelen, wordt volgens het ‘walvisprotocol’ overleg gevoerd tussen Stichting SOS Dolfijn, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere deskundigen. “Bij een stranding zijn er vier opties”, zei Annemarie van den Berg zaterdagavond. “Eén: direct terug in zee plaatsen, bijvoorbeeld als een dier jong en moederafhankelijk is. Twee: opvangen, waar wij goed in zijn. Drie: niks doen, bijvoorbeeld bij een potvis waarvan je weet dat die niet zal overleven. Vier: laten inslapen. In dit geval gaat het om een orka van 5,5 meter, en dat is veel te groot om op te vangen. Dus valt optie 2 af. De vraag is nu waarom het de orka niet gelukt is om weg te blijven van het strand en het dier na de eerste reddingsactie weer terugkwam. Een arts moet dat dan beoordelen.” Van den Berg noemde de situatie toen al ‘zorgwekkend’.

Bij de Kustwacht kwam zaterdagmiddag een melding binnen dat twee orka’s bij Cadzand waren gezien. Maar volgens Van den Berg ging het bij Cadzand om één en dezelfde orka. Het strand bij Cadzand stond lange tijd vol met mensen, onder wie burgemeester Marga Vermue. Later op avond werd het gebied rond de orka afgezet met linten om bezoekers op afstand te houden.

Verdwaald of verstoten

De laatste keer dat er een verdwaalde orka te zien was in Nederland was in 2010, in de Waddenzee. De verzwakte, sterk vermagerde en uitgedroogde orka kreeg toen de naam Morgan en werd verzorgd in Harderwijk. Jaap van der Hiele van reddingsteam Zeezoogdieren: “Dat er een orka aanspoelt in Cadzand is heel zeldzaam. Normaal gesproken zitten er veel orka’s in Schotland en waarschijnlijk is deze verdwaald of verstoten. Ze zwemmen doorgaans in groepen.”

Leden van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) rukten zaterdagmiddag uit nadat de orka bij strandpaviljoen DOK 14 op het strand was beland. “We zijn uitgerukt met een hulpverleningsvoertuig, niet met de boot. Met vier man hebben we de orka met de handen teruggeduwd in het water,” vertelde Jacco Nortier, schipper van de KNRM vlak na de eerste reddingsactie. De KNRM-leden bleven in de buurt, voor het geval de orka weer aan zou spoelen. Dat gebeurde later bij Caricole, waar de orka nog steeds ligt.

Orka’s behoren tot de grootste dolfijnensoort. Een volwassen dier kan wel tot ruime negen meter groot worden. Bij de geboorte zijn orka’s al ruim 2 tot 2,5 meter groot.

Op social media gaan beelden rond van KNRM’ers die orka terug het water induwen.