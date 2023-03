Aan Taghi gelinkte commando was nauw betrokken bij oprichting nieuwe legereenheid

De oprichting van de speciale verkenningseenheid ‘102’ was een vurige wens van de krijgsmacht. Beeld ANP

Pas afgelopen januari werd deze speciale eenheid officieel operationeel, maar al sinds 2016 blijkt er volop mee geëxperimenteerd, bevestigen bronnen. De oprichting van ‘102’ was een vurige wens van de krijgsmacht en is een belangrijk onderdeel van het versterkingsprogramma van het korps commandotroepen.

De teamleden hebben de opdracht in een zeer vroeg stadium en zo onopvallend mogelijk verkenningsoperaties uit te voeren in dreigende conflictgebieden. Ook moeten ze lokale contacten aanboren of bevriende strijdkrachten ter plaatse adviseren. De operationele leiding in Den Haag hoopt zo sneller en betere inlichtingen te krijgen over de veiligheidssituatie in een gebied.

Afgelopen december kondigde de landmacht trots aan dat deze zogenoemde Early Forward Presence-eenheid in een recordtijd was opgericht. In plaats van de gebruikelijke negen maanden voorbereidingstijd, lukte dat nu in drie maanden. In werkelijkheid blijkt de eenheid al jaren actief.

De vorig jaar gearresteerde commando Sil A. (44) was al in 2016 betrokken bij de eerste experimenten, bevestigen bronnen. A. kwam vorig jaar februari in opspraak toen zijn naam opdook in een politie-onderzoek naar het netwerk van Ridouan Taghi. Hij wordt ervan verdacht dat hij meer dan duizend wapens of onderdelen daarvan zou hebben willen verhandelen. Ook zou hij in 2020 betrokken zijn geweest bij de smokkel van zo’n 260 kilo cocaïne via de Dominicaanse Republiek.

De sergeant-majoor staat bekend als expert op het gebied van heimelijk optreden en gebruikte zijn operationele kennis om dit nieuwe team vorm te geven. Van de leiding kreeg hij de vrijheid tactieken te bedenken en apparatuur te testen die de militairen het beste konden gebruiken.

Pionieren

Zo experimenteerde A. met nieuwe, innovatieve elektronische snufjes die de commando’s zouden kunnen gebruiken tijdens hun inzet. Militaire radio’s voldoen bijvoorbeeld niet, omdat de teamleden vooral heimelijk optreden en niet willen opvallen. Om toch de eigen identiteit te kunnen verhullen, testte A. onder meer systemen waarmee versleuteld kon worden gecommuniceerd, ook het later omstreden Sky ECC, dat veel werd gebruikt door criminelen en later werd gehackt door de politie.

A. was intern bij het korps commandotroepen het aanspreekpunt voor wapens en gaf advies over wat het beste kon worden aangeschaft. Tot zijn taken behoorde ook het leggen van contacten in andere landen met mensen die bijvoorbeeld een safehouse konden regelen.

Sinds 2020, twee jaar voor de officiële oprichting van 102 compagnie, werden er in het buitenland al grote oefeningen opgetuigd waarmee ze zichzelf op de kaart wilden zetten. Het team bestond toen uit ‘een handvol’ militairen van de zogenaamde Special Forces. De teamleden hadden nauwe contacten met de geheime diensten AIVD en MIVD. Soms gingen medewerkers van de inlichtingendiensten mee op de verkenningen.

Staatsgeheim

Advocaat Michael Ruperti van A. wil niet inhoudelijk op de zaak vooruitlopen, maar bevestigt dat zijn cliënt deze werkzaamheden heeft verricht en dat de geheime diensten er volgens hem ook een rol in hebben gespeeld. “De AIVD en MIVD zijn volgens mijn cliënt betrokken. Zij zouden ook meer duidelijkheid kunnen geven over wat er nu precies speelde. Meermaals heb ik erop aangedrongen deze medewerkers te horen, maar dat wordt tot nu toe steeds tegengehouden wegens een beroep op het staatsgeheim.”

A. is bevriend met een crimineel contact van Taghi uit Suriname, Gregory F. Deze man werd al in 2021 opgepakt vanwege drugshandel en is deze week veroordeeld tot 9 jaar cel. Volgens de rechter is F. de organisator van vier transporten in 2015 en 2020, waarbij in totaal 1700 kilo cocaïne het land is binnengebracht.

De arrestatie van A. veroorzaakte een schok binnen het korps commandotroepen. Vijf oud-collega’s die langdurig en recent met hem werkten, vertelden eerder dat hij een trainingscentrum voor zijn kameraden wilde opzetten in Suriname. Hij zou daarvoor al een stuk land in de jungle op het oog hebben gehad. Daar zouden special forces uit de hele wereld kunnen oefenen.

A. moet zich op 3 april verantwoorden voor de rechter. Het Ministerie van Defensie laat weten niet te willen reageren omdat de zaak bij de rechter ligt.