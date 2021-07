Aalsmeer krijgt Peter R. de Vriesstraat: ‘Mooi eerbetoon’

Beeld ANP

De Peter R. de Vriesstraat komt bij de televisiestudio’s in Aalsmeer, volgens de gemeente ‘een zeer passende locatie omdat hij zoveel jaren in de tv-wereld heeft gewerkt’. Op het terrein van de studio’s wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd, een van de straten zal de naam van de journalist dragen.

‘Dit is een mooi eerbetoon aan een bijzondere persoonlijkheid, die doorging waar anderen stopten,’ aldus burgemeester Gido Oude Kotte. In Aalsmeer ligt al een tegel met de naam van De Vries als onderdeel van de ‘Walk of Fame’ in de Zijdstraat.

Ook de gemeente Amstelveen, die tussen Aalsmeer en Amsterdam ligt, staat open voor het vernoemen van een straat naar Peter R. de Vries. De misdaadjournalist heeft daar zijn hele jeugd gewoond. Mocht er een Peter R. de Vriesstraat in Amstelveen komen, dan is dat mogelijk in de nieuwbouwwijk De Scheg. Daar worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd.

Petitie

Peters broer Wouter de Vries riep burgemeester Femke Halsema al op een straat in Amsterdam naar de misdaadverslaggever te vernoemen. “Gooi eens een zeeheld eruit en kom met een Peter R. de Vries-straatnaam.”

Ook zijn er verschillende petities gestart om De Vries te eren met een straatnaam of een standbeeld. Een van die petities voor een eigen herdenkplek is inmiddels meer dan 1800 keer ondertekend op petities.nl.