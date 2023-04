A2 tussen Utrecht en Amsterdam weer open in beide richtingen

Op de A2 bij Nieuwer ter Aa staat een touringcar in brand. De weg is in beide richtingen afgesloten. Beeld Rijkswaterstaat

Vanwege de brandende touringcar was de A2 in beide richtingen enige tijd dicht. Het verkeer vanuit Utrecht werd omgeleid via Hilversum over de A27 en A1. Verkeer vanuit Amsterdam werd vanaf knooppunt Holendrecht omgeleid via de A9, A1 en A27. Het is nog niet bekend hoe lang de afsluiting gaat duren.

De passagiers van de touringcar stonden achter de vangrail, voor hen is inmiddels vervangend vervoer geregeld. Het bergen, reinigen en eventueel herstellen van het asfalt kan echter nog de rest van de middag gaan duren, zo laat Rijkswaterstaat weten.