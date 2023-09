A10 Zuid twee weekenden dicht in september

Werkzaamheden aan de A10 nabij station Zuid. Beeld ANP / ANP

De afsluitingen beginnen beide vrijdagen om 22.00 uur en eindigen ’s maandags om 05.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid.

Vanaf de A10 Noord is de A10 afgesloten vanaf knooppunt Watergraafsmeer richting de A10 Zuid en de A4. Verkeer vanuit deze richting wordt omgeleid via de A1 en A9. Verkeer vanaf de A2 kan bij Holendrecht de A9 op richting de A4/A10 West, of via de A10 Oost rijden.

Verkeer vanaf de A1 kan via de A10 Noord richting de A5 rijden of via de A9 richting Amstelveen/Haarlem. Ook de oprit S111 is afgesloten, verkeer wordt hier lokaal omgeleid. De A10 Zuid richting Hengelo/Utrecht blijft wel open voor verkeer.

De gemeente laat weten dat weggebruikers rekening moeten houden met een ‘forse extra reistijd’ die kan oplopen tot een uur.

