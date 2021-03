8868 nieuwe besmettingen, ook meer patiënten in ziekenhuis

Beeld Getty Images

Afgelopen week kwamen er gemiddeld dagelijks 7239 besmettingen bij. Volgens het RIVM laten de laatste tijd meer mensen zich testen op besmetting, maar stijgt ook het percentage positieve tests. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn. De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest op het virus. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen en met de aangescherpte regels: testen wordt sinds februari ook aanbevolen bij milde klachten.

In Amsterdam zijn 385 inwoners positief getest, dat waren er donderdag 339. Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen; daar kregen 468 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Den Haag kwamen 218 besmettingen aan het licht, in Utrecht 171 en in Nijmegen 64.

Ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal gestegen. Het aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2238, 17 meer dan op vrijdag. Dat is het hoogste aantal sinds 3 februari. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 643 op de intensive care, 18 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1595 coronapatiënten, één minder dan gisteren.

Het aantal patiënten dat op de ic ligt, komt nu al een week boven de 600 uit. Daarvoor ging het ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor schommelde het aantal tussen de 500 en 550.

Sterfgevallen

Het aantal nieuwe overlijdens als gevolg van een coronabesmetting is het afgelopen etmaal met 29 toegenomen. Dat waren er vrijdag 24 en donderdag 25.