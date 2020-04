8000 zorgmedewerkers besmet met coronavirus: ‘Dit is onze frontlinie, bescherm hen’

Medisch personeel in het Utrecht UMC. Beeld ANP

Van de 27.419 mensen die in Nederland positief getest zijn op Covid-19, werkt 28 procent in de zorg. Omgerekend zijn dat ongeveer 8000 mensen. De helft van hen is jonger dan 44 jaar, 81 procent is vrouw. Onbekend is in welk deel van de zorg besmettingen vooral voorkomen. Het is mogelijk dat de medewerkers buiten hun werk zijn besmet. Daarnaast geeft het RIVM aan dat zorgpersoneel vaker wordt getest en dat het dus logisch is dat ze ruim vertegenwoordigd zijn in de cijfers.

Vakbonden reageren desondanks onthutst. “Nu pas is goed zichtbaar hoeveel zorgmedewerkers zijn blootgesteld aan het virus,” zegt Kitty Jong, vice-voorzitter van de FNV. “Daar schrikken we ontzettend van. Het maakt ons ook boos. Zorgpersoneel, met name buiten de ziekenhuizen, wordt onvoldoende beschermd tegen het virus. Terwijl veiligheid het belangrijkste is dat een werkgever zijn personeel moet bieden.”

Niet voldoende

Michel van Erp van Nu’91 sluit zich daarbij aan. “We wisten uit omliggende landen wel dat het risico op besmetting in de zorg groot is, maar toch tonen deze getallen aan hoe ernstig de uitbraak is. Het laat zien dat we ook na een aantal weken niet voldoende beschermingmiddelen hebben.”

Dat beeld wordt onderschreven door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie zegt ‘veel signalen van zorgmedewerkers en zorgbestuurders’ te krijgen over de tekorten. Personeel komt volgens de inspectie voor ‘lastige keuzes’ te staan. Zeker ook omdat niet iedereen wordt getest op het virus, ook de cliënten niet. Medewerkers weten daarom niet wanneer bescherming echt noodzakelijk is.

Het RIVM kon maandag niet zeggen hoeveel van de besmette medewerkers in de zorg in het ziekenhuis zijn opgenomen. Van Erp zegt echter dat het ‘een feit’ is dat ook zorgpersoneel in het ziekenhuisbed belandt. “Ook op de intensive care. Ik heb geen cijfers, maar hoor wel verhalen. Laten we eerlijk zijn: dit zijn de mensen in de frontlinie. Zorg alsjeblieft dat ze zo snel mogelijk goed worden beschermd.”

Schrijnend

Volgens Van Erp is vooral de situatie in de thuiszorg, gehandicaptenzorg en verpleeghuizen schrijnend. “Zij stonden constant achterin de rij bij het uitdelen van beschermingsmiddelen. En neem een cliënt met dementie: die hoest niet netjes in zijn elleboog, maar midden in je gezicht.”

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er momenteel ‘geen acute tekorten’ aan bijvoorbeeld mondkapjes, schorten en spatbrillen zijn. “De stroom is op gang gekomen. Dat neemt niet weg dat de middelen nog steeds niet heel ruimschoots beschikbaar zijn. We moeten realistisch zijn.”

Sinds vrijdag is de verdeling van de middelen aangepast. In het nieuwe model is de vraag niet in welke sector iemand werkt, maar om hoe groot het besmettingsrisico’s is. Dat zou er oor moeten zorgen dat ook buiten de ziekenhuizen voldoende middelen beschikbaar komen.

Margriet Bakker van V&VN stelt dat de wijk- en verpleeghuiszorg te lang een blinde vlek is geweest, waardoor veel zorgpersoneel onbeschermd aan het werk is geweest. Medewerkers zijn bang dat ze zelf een bron van verspreiding zijn, aldus de beroepsvereniging voor verpleegkundigen. “Ik breng mijn gezin in gevaar, en hoeveel bewoners heb ik zelf in de tussentijd niet besmet?,” vraagt een verpleegkundige, die inmiddels ziek thuis zit, zich af. “Ik weet niet of ik ooit nog in de zorg durf te werken.”

De FNV pleit ook voor een bonus voor zorgpersoneel, waar nu in België over wordt gesproken. Daar wordt gedacht aan een eenmalig bedrag van 1450 euro. Vice-voorzitter Kitty Jong: “Als je je eigen gezondheid, en die van je huisgenoten, in de waagschaal legt, moet daar iets tegenover staan.”

Italië

Hoe kwetsbaar zorgverleners zijn, tonen de cijfers uit het zwaargetroffen Italië. Daar overleden, volgens de meest recente cijfers, 115 artsen, 28 verpleegkundigen en 8 apothekers aan corona. Ook raakten 16050 zorgmedewerkers besmet − tien procent op het totaal − onder andere door een gebrek aan beschermingsmateriaal. In Spanje raakten 24 duizend zorgmedewerkers besmet, 15 procent op het totaal.

In een gesprek met minister Martin van Rijn (VWS) drong de FNV maandagavond aan op een aanscherping van de hygiëne-richtlijn. Jong: “Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis weten vaak niet of ze recht hebben op beschermingsmateriaal en hoe ze dit veilig moeten gebruiken. Nu komt het voor dat thuiszorgmedewerkers de hele dag hetzelfde mondkapje dragen, terwijl ze zes cliënten bezoeken. Om de kans op besmetting te verkleinen, zou de medewerker eigenlijk bij elke afspraak een nieuw mondkapje moeten dragen.”