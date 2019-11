80.000 handtekeningen voor wet tegen ontbossing

Vooral de bosbranden in de Amazone stonden het afgelopen jaar veel in de belangstelling. Ze zijn sterk verhevigd sinds het versoepelen van milieubeleid door de Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro. Beeld EPA

Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds overhandigen de oproep donderdag in de vorm van een groen hart aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

De organisaties roepen het kabinet op om in Brussel te ijveren voor een Europese bossenwet. Daarin zou moeten staan dat alleen producten geïmporteerd mogen worden waarvan is aangetoond dat er geen natuur voor is vernietigd. Bedrijven moeten transparant zijn over hun gehele productieketen, aldus Greenpeace.

Voor de productie van bijvoorbeeld palmolie, soja, vlees en cacao worden in landen als Brazilië en Indonesië op grote schaal bossen platgebrand om plantages op te zetten. Palmolie zit in tal van producten, van broodbeleg tot cosmetica en van babyvoeding tot biodiesel. Van soja wordt veevoer gemaakt. Ook is het een belangrijk ingrediënt in vegetarische producten als tofu en vegaburgers.

Europese Unie

De organisaties becijferen dat de Europese Unie ruim een derde van alle producten importeert die verband houden met ontbossing. ‘Dit heeft desastreuze gevolgen voor natuur, tal van bedreigde diersoorten en het klimaat,’ waarschuwen Greenpeace en het WNF. Ze wijzen er verder op dat bij ontbossing mensenrechten worden geschonden van lokale gemeenschappen.

De organisaties willen druk houden op de Europese Commissie. Die is het in elk geval eens met het hoofddoel. “De bossen zijn de groene longen van de planeet en we moeten ervoor zorgen zoals we zorgen voor onze eigen longen,” zei vicevoorzitter Frans Timmermans afgelopen zomer.