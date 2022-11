75 huizen verwoest door enorme brand Riekerhaven

Op een grasveld tussen het brandende complex en de zuidelijke A10 staan de bewoners verbouwereerd te kijken naar de bluswerkzaamheden. Beeld Dingena Mol

Een van de negen blokken van het complex, blok 6 met 75 woningen, is door de brand verwoest. Ook het aangelegen blok 5 is beschadigd geraakt door rook, en omdat deuren tijdens het evacueren van de bewoners zijn ingetrapt. De andere zeven blokken van Startblok Riekerhaven, waar studenten en statushouders wonen, zijn gespaard gebleven. Maar of de bewoners van blokken 1, 2 en 3 thuis kunnen slapen, is nog onzeker. Het lukt nog niet om de elektriciteit weer aan te sluiten, meldt Lianne Meijer van de brandweer.

Terwijl het vuur enkele kilometers verderop nog wordt nageblust, nadat rond half 2 het sein ‘brand meester’ werd gegeven, zit een verslagen groep bewoners, nog in slaapkleding of jogging pak, op de tribunes van de Sporthallen Zuid. Hier worden zij tijdelijk opgevangen en geïnformeerd over hun verdere lot door De Key, de gemeente Amsterdam en de brandweer.

Voor bewoners van blok 6 wordt vervangende woonruimte gezocht, meldt beheerder De Key. Dat zal hopelijk ‘binnen een week, of wat langer’ geregeld zijn. Het is de verwachting dat de bewoners van blok 5, die ook nog niet terug kunnen, wel sneller hun woning weer in kunnen. Waar deze personen de komende nacht worden opgevangen, is nog niet bekend.

Stichting Salvage, een stichting die hulp biedt bij branden, helpt hen met het contact leggen met een verzekeraar. Ook wordt slachtofferhulp in verschillende talen aangeboden.

Evacuatie

De brand, die rond half 9 zondagochtend werd gemeld bij de brandweer, sloeg al snel over op meerdere woningen in Startblok Riekerhaven, een complex dat bestaat uit ongeveer 500 containerwoningen waar studenten en vluchtelingen met een verblijfsstatus wonen. Enkele uren later stortte ook een deel van het gebouw in. Zes personen werden ter plekke nagekeken door de ambulance, omdat zij rook hadden ingeademd. Eerder werd door de brandweer gemeld dat een persoon naar het ziekenhuis zou zijn gebracht, maar dit blijkt niet te kloppen.

Achter de rood-witte afzetlinten stonden rond het middaguur nog enkele tientallen bewoners toe te kijken, sommigen nog in pyjama en op badslippers. Een paar bewoners hadden hun huisdieren in mandjes bij zich.

‘Had ik maar meer spullen meegenomen’

Een bewoonster van 23, die niet met haar naam in de krant wil, stond buiten in haar pyjama met een knuffel en een lege koffiebeker. Ze vreest dat ze al haar spullen kwijt is. “Ik woon recht tegenover de man die woont in het pand waar de brand is uitgebroken.” Hij zou volgens de bewoonster psychische problemen hebben.

“Vanmorgen rond half 9 hoorde ik lawaai op de gang, zoals zo vaak, hier is altijd gedoe met ruzies, vechtpartijen en geschreeuw. Ik dacht, het is vroeg, ik blijf nog even liggen, ik bemoei me er niet mee. Het werd zo heftig dat ik toch maar ging kijken. Toen zag ik op de gang allemaal politie en hulpverleners die op deuren bonsden en riepen dat iedereen eruit moest. Nu denk ik, had ik maar wat meer spullen meegenomen. Want straks is alles weg. Maar mijn moeder zei al, het is fijn dat je goed naar buiten bent gekomen.”

Een 32-jarige man uit Syrië, die nu zes jaar in Nederland woont, stond ook verslagen het brandende deel van de brand te kijken, waar ook zijn woning onderdeel van is. “Dit is zo verschrikkelijk, we hadden altijd problemen in dit gebouw.” Ook hij benoemt de problemen die de bewoner van het appartement waar de brand ontstond had. “Hij had laatst al zijn spullen kapot gemaakt. Toen werd hij meegenomen door de politie, maar hij kwam daarna weer terug. Niemand helpt hem.”

Brandstichting

Een persoon wordt verhoord in verband met mogelijke brandstichting. “Dat deze persoon is meegenomen, betekent niet dat hij of zij brand heeft gesticht en dat deze persoon is aangehouden. Er wordt alleen onderzoek gedaan,” aldus de woordvoerder van de brandweer.

Volgens de brandweer gingen er ‘meerdere verhalen’ rond bij het complex dat de persoon iets met de brand te maken zou hebben. Ook zou de situatie die de politie zondagochtend aantrof erop wijzen dat er mogelijk brandstichting in het spel is. “Maar dit is allemaal nog onduidelijk en wordt nog onderzocht.”

Storm Eunice Bewoners van Startcomplex Riekerhaven, dat wordt beheerd door de Key, klaagden in februari over de slechte staat van de containerwoningen. Het dak waaide tijdens storm Eunice tot twee keer toe van het pand, een van de woningen werd hierdoor doorboord met een dakplaat. Kort voor dit incident hadden de bewoners al aangekondigd in huurstaking te gaan, omdat er niet werd voldaan aan hun eisen over achterstallig onderhoud. Na twee maanden werd de staking beëindigd omdat zij met De Key tot een akkoord kwamen. Op de vraag hoe het met de brandveiligheid van het gebouw gesteld staat, wil De Key zondag nog geen antwoord geven. “De eerste prioriteit ligt nu bij contact leggen met alle bewoners en hen helpen,” zegt een woordvoerder.

ZEER GROTE BRAND IN WONINGCOMPLEX IN DE VOETBALSTRAAT IN AMSTERDAM. pic.twitter.com/YdDwoVjOP3 — Robby Hiel (@PersburoUNN) 13 november 2022

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand aan de #Voetbalstraat in #Amsterdam. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. Meer informatie volgt. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 13 november 2022

