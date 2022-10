747 kaarsjes uitblazen: Amsterdam is jarig, en dat kun je hier vieren

Het beroemde Tolprivilege uit 1275. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Bewonder het Tolprivilege

De geboortedatum van de stad is bepaald op 27 oktober 1275, omdat dat de datum is van het oudst bekende document waarin aan Amsterdam (‘Amestelledamme’) wordt gerefereerd. Op die datum gaf graaf Floris V de bewoners van de nederzetting bij de dam in de Amstel namelijk tolvrijheid, wat betekende dat ze hun eigen goederen tolvrij door het graafschap Holland mochten vervoeren.

Dat beroemde Tolprivilege, zoals het document wordt genoemd, kun je van 27 t/m 30 oktober gratis bekijken in de Schatkamer in het Stadsarchief. Vanwege de kwetsbaarheid is het Tolprivilege slechts drie dagen per jaar te bewonderen.

Beleef Middeleeuws Amsterdam

Op zondagmiddag 30 oktober kun je in het Stadsarchief tevens nog meer te weten komen over het vroegere Amsterdam tijdens de themadag Middeleeuws Amsterdam. Wetenschappers vertellen daar over wat Amsterdammers ‘van toen’ bezighield. Ook is er een familieprogramma waarbij je onder andere kunt leren hoe je een oude tekst uit het archief snel kunt ontcijferen en kun je je eigen oorkonde maken – met zegel natuurlijk.

Het Muiderslot – of Amsterdam Castle – trakteert

Diezelfde graaf Floris V liet ooit het Muiderslot – door citymarketeers omgedoopt tot ‘Amsterdam Castle’ – bouwen. Daarom wordt er ook in het kasteel in Muiden op donderdag 27 oktober feestelijk uitgepakt vanwege de verjaardag van de stad. Wie jarig is, trakteert, dus er is lekkers. Ook zijn er gratis tours waarbij je alles te weten kunt komen over die historische band tussen het Muiderslot en Amsterdam.

Vrijdenkersfestival in de Balie

In debatcentrum de Balie wordt op een andere manier stilgestaan bij de historie van de stad: tijdens het Vrijdenkersfestival (28 t/m 31 oktober) staat de strijd van nationale en internationale journalisten en vrijdenkers centraal. Verschillende sprekers, van Parooljournalist Paul Vugts tot minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) buigen zich over de vraag: is Amsterdam nog altijd een veilig toevluchtsoord voor andersdenkenden? Vrijdag is de officiële opening met burgemeester Femke Halsema, alleen voor het programma van zaterdag zijn nog tickets beschikbaar.

Finale Grote Amsterdamse Pubquiz

Afgelopen maand zijn in Amsterdamse cafés, buurthuizen en verzorgingstehuizen de voorrondes van de Grote Amsterdamse Pubquiz gespeeld. Maar wie weet er echt het allermeest over de geschiedenis van Amsterdam? Op 29 oktober wordt in de Nieuwe Kerk vanaf 19.00 uur de finale gespeeld (die wordt uitgezonden bij AT5); na afloop reikt burgemeester Halsema de prijzen uit. De winnaar mag zich ‘Amsterdamkenner van het Jaar 2022’ noemen en ontvangt een reischeque ter waarde van 1500 euro.

Amsterdam 750 jaar Intussen wordt gestaag doorgewerkt aan het feest waar het eigenlijk écht om draait: de 750ste verjaardag van Amsterdam in 2025. Vanaf 27 oktober 2024, de 749ste verjaardag van de stad, wordt een jaar lang alles uit de kast getrokken om het jubileum van de stad te vieren. De komende jaren financiert de organisatie Amsterdam 750 ieder jaar een subsidieronde van stichting Mensen Maken Amsterdam, waar Amsterdammers feestideeën kunnen indienen. Ook bij Stichting Amsterdam 750 kunnen subsidies aangevraagd worden voor een ‘verjaardagsproject’.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: