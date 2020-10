7378 nieuwe besmettingen, 500 meer dan maandag

Drive-in waar medewerkers getest worden op corona vanuit hun auto bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat brengt de weekcijfers op 43.877 nieuwe besmettingen. Vorige week was dat nog 27.448.

In de regio Amsterdam-Amstelland, waar de situatie van alle veiligheidsregio’s het ergst is, zijn de laatste zeven dagen 408 besmettingen op elke 100.000 inwoners vastgesteld. Landelijk ligt dat aantal op 252.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 188.000 mensen in Nederland positief getest. Als het aantal positieve tests aanhoudt, komt dat aantal in de loop van deze week boven de 200.000 uit. Meer dan 13.000 mensen werden in een ziekenhuis opgenomen en van bijna 6600 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 1410 mensen vanwege het coronavirus. Dat zijn er 112 meer dan op maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De afgelopen week kwamen meer mensen naar de teststraten van de GGD. Het aantal tests bedroeg ruim 280.000, tegenover ongeveer 220.000 een week eerder.