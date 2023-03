7 jaar cel voor ‘Rico’ F. voor poging tot moord in Zuidoost

In de straf weegt mee dat F. eerder is veroordeeld voor geweldmisdrijven. Hij is gelieerd aan de drillrapformatie Kikkenstein Bende. Beeld ANP / ANP XTRA / LEX VAN LIESHOUT

Het slachtoffer was een 41-jarige man die met zijn vriendin en haar kleine kinderen bij een snackbar zat op het Krimpertplein in Zuidoost. Er ontstond een woordenwisseling tussen de man en ‘Rico’ F., die over zijn schouder naar de veertiger zou hebben geroepen: “Waarom blijven jullie zo kijken?” De man merkte op dat hij ‘kan kijken waar hij wil’.

F. liep verder en keerde daarna terug op de fiets. Hij ging nogmaals de confrontatie aan en haalde een vuurwapen uit zijn zak. Hij schoot eenmaal richting de 41-jarige man, die niet werd geraakt.



Langdurig reclasseringstoezicht

Op basis van DNA-bewijs, het signalement van de schutter en gegevens over het vuurwapen heeft de rechter vastgesteld dat het om F. gaat. Hoewel het slachtoffer niet gewond raakte, is er van een zo korte afstand geschoten dat volgens de rechter een aannemelijke kans bestond dat het slachtoffer dodelijk geraakt zou worden. Die kans heeft de verdachte ‘willens en wetens aanvaard’, aldus de rechtbank. Ook oordeelt de rechter dat er sprake was van voorbedachte rade, omdat er ruim een kwartier zat tussen de eerste woordenwisseling en de schietpartij.

Naast de celstraf krijgt hij ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) opgelegd, wat onder meer bestaat uit langdurig reclasseringstoezicht.

Eerder geweld

In de straf weegt mee dat F. eerder is veroordeeld voor geweldmisdrijven. Hij is gelieerd aan de drillrapformatie Kikkenstein Bende, waarbij hij een leidende rol zou hebben. In 2018 werden een vriend en hij neergestoken door leden van de rivaliserende drillrapgroep FOG. Ze wilden niet meewerken aan het politieonderzoek.

Volgens psychologisch onderzoek heeft hij normale verstandelijke vermogens, maar wel een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Hij is ‘dusdanig verhard’ dat alleen reclasseringstoezicht en ambulante zorg niet voldoende is. Hij lijkt ook niet gemotiveerd om te veranderen, aldus de rechtbank.

