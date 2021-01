6671 nieuwe besmettingen, onder weekgemiddelde

Beeld ANP

Het weekgemiddelde van nieuwe besmettingen komt met de cijfers van maandag op 8233 besmettingen. Maandag zijn er 757 minder besmettingen gemeld dan op de zondag.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van corona is met 65 toegenomen. Zondag waren dat er 47. In de afgelopen zeven dagen zijn 57.600 mensen positief getest, tegen ruim 69.500 de week ervoor.

In Amsterdam liepen volgens de testuitslagen 220 mensen het coronavirus op. In Rotterdam en Den Haag waren dit er respectievelijk 180 en 126.

Ziekenhuizen

De druk op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen met coronapatiënten is in de afgelopen 24 uur toegenomen. Daar liggen nu 715 patiënten, 11 meer dan zondag toen er 704 patiënten lagen. Op verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten met 124 naar 2130 Zondag lagen er 2006 mensen met covid op de verpleegafdelingen. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Deskundigen denken dat de RIVM-cijfers deze periode lastig te interpreteren zijn. De feestdagen zorgen waarschijnlijk voor een vertraging in de rapportage. Na de kerstdagen zullen de vertraagde meldingen worden doorgegeven, maar volgt direct daarna weer een vertraging door oud en nieuw. Daardoor is een daling als gevolg van de lockdown of een piek in extra besmettingen dankzij de kerstdagen niet direct af te lezen uit de cijfers.