6093 nieuwe coronabesmettingen, opnieuw stijging

Medewerkers op een IC-afdeling.

Het aantal nieuwe positieve testen lag vrijdag op 5974. Ook dat was een stijging ten opzichte van de dag ervoor.

Het aantal meldingen van sterfgevallen door corona steeg tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend met 48. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Vrijdag werden 51 sterfgevallen geregistreerd.

Er liggen op dit moment 1902 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, dat zijn er 59 minder dan vrijdag. Op de intensive cares liggen 550 mensen met corona; 3 meer dan de dag ervoor. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft onder de grens van 2000. Vrijdag was de eerste dag sinds 21 oktober dat dit gebeurde.

Amsterdam

Bij de GGD Amsterdam werden in 24 uur 496 nieuwe besmettingen gemeld. Regio Rotterdam is nog steeds de gemeente met de meeste besmettingen in 24 uur. Daar werden 641 positieve tests geteld.