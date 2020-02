6 jaar cel en tbs Zaandammer voor verkrachten tienermeisjes

Beeld ANP XTRA

Volgens de rechtbank is Van W. ‘geslepen’ en met ‘ongekende brutaliteit’ te werk gegaan.

Van W. zocht via chatsites en appgroepen contact met eenzame, kwetsbare meisjes van dertien tot zestien jaar. Als hij hun vertrouwen had gewonnen, gaf hij de gesprekken een seksuele wending en vroeg hij ze naaktfoto’s van zichzelf naar hem te sturen. Daarmee dwong hij ze vervolgens naakt met hem te videobellen, meer foto’s te sturen of seks met hem te hebben.

Een herkenbaar onderdeel van zijn werkwijze was volgens de rechtbank daarnaast dat hij in een aantal gevallen in de huid kroop van een fictieve derde persoon. Die nam het contact met de meisjes over als ze onvoldoende meewerkten en dwong hen dan seks te hebben met Van W. en daarvan foto’s of filmpjes te maken.

Soms wekte Van W. eerst medelijden op om naaktfoto’s te krijgen van de meisjes, bijvoorbeeld door te zeggen dat hij ongeneeslijk ziek was. Met die beelden perste hij hen daarna af.

Tien slachtoffers

De Zaandammer werd in oktober 2018 opgepakt, nadat een 15-jarig meisje uit Zaandam aangifte had gedaan van verkrachting. Hij had toen in anderhalf jaar al meer dan tien slachtoffers gemaakt, vooral in Noord-Holland en de noordelijke provincies.

De rechtbank stelde vast dat Van W. ‘heel ver is gegaan’ in het overschrijden van de grenzen van zijn slachtoffers. Hij werd uiteindelijk bestraft voor de verkrachting van zeven jonge meisjes, twee gevallen van ontucht en twee gevallen van dwang. In drie gevallen bleef het bij het bezit van kinderporno. Zijn slachtoffers, van wie velen nog steeds in therapie zijn, moet hij tienduizenden euro’s schadevergoeding betalen.

Tegen de verminderd toerekeningsvatbare Van W. was acht jaar cel en tbs geëist. Zijn straf viel iets lager uit doordat de rechtbank hem op onderdelen vrijsprak.