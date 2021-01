5487 positieve tests in afgelopen 24 uur, iets boven weekgemiddelde

Beeld EPA

Er liggen zaterdag 2306 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis, waarvan 673 op de intensive care. Dat zijn er 52 minder dan op vrijdag, toen er 2358 met het coronavirus in het ziekenhuis lagen.

Vrijdag kregen 5791 mensen een positieve testuitslag. Dat zijn er zaterdag dus 304 minder. In Amsterdam werden 248 positieve tests geregistreerd.

In de afgelopen 24 uur zijn er 89 sterfgevallen gemeld, net als vrijdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen daadwerkelijk in de 24 uur daarvoor zijn overleden: wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven en verwerkt in de statistieken.