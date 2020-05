50Plus-oprichter voelt zich door Henk Krol bedonderd: ‘Heel teleurstellend’

Henk Krol. Beeld ANP

Al twee weken voordat de breuk met 50Plus bekend werd, besloot Henk Krol samen met Geert Dales en voormalig Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen om samen een nieuwe partij op te richten. Volgens een betrokkene was het plan voor de nieuwe Partij voor de Toekomst toen al in grote lijnen rond. Er werd een partijbestuur samengesteld, een website gebouwd en een partijnaam en logo bedacht.

Desondanks hield Krol nog twee weken de schijn op richting 50Plus en onderhandelde hij met zijn collega-Kamerleden over de toekomst. Het zegt veel over hoe verziekt de verhoudingen in de ouderenpartij waren de laatste maanden.

Volgens Krol heeft hij ‘oprecht geprobeerd eruit te komen met zijn collega’s’. Maar op 19 april werd voor de zekerheid wel alvast het adres voor de website van zijn nieuwe partij geregistreerd. Toen Krol zondag zijn besluit openbaar maakte, wisten zijn collega’s nog van niets.

Bedonderd

50Plus-oprichter Jan Nagel voelt zich bedonderd. ,,Zogenaamd was Henk steeds met de hond aan het wandelen om over zijn toekomst na te denken, maar ondertussen had hij twee weken geleden de naam van zijn nieuwe partij al geregistreerd. Heel teleurstellend.’’



De drie overgebleven Kamerleden van 50Plus verwijten Krol zetelroof nu hij met Van Kooten-Arissen een tweemansfractie gaat vormen. Zij hopen dat senator en financieel specialist Martin van Rooijen lijsttrekker wordt. Ze willen met hem de Tweede Kamerverkiezingen van volgend voorjaar in. Kamerlid Corrie van Brenk gaat tot die tijd de Kamerfractie leiden.



Volgens Nagel is 50Plus ‘meer dan één persoon’. Maar het vertrek van de partijleider Krol holt de partij wel flink uit. Van de ruim 300.000 stemmen die de partij bij de laatste Kamerverkiezingen kreeg, ging twee derde naar Krol. Hij was vanaf het begin het gezicht van de partij. In zijn afscheidsbrief aan de leden roept hij hen op ook de partij te verlaten. En met succes. Het eerste Statenlid van 50Plus (in Overijssel) heeft de overstap al gemaakt naar Krols nieuwe partij.



Dat kan er ook nog wel bij voor de ouderenpartij die al een tijd kampt met sterk teruglopende ledenaantallen, financiële problemen en op en neer gaande resultaten in de peilingen.

Schuld

Allebei de kampen geven elkaar de schuld van de breuk. Volgens Krol en Dales draaide het bij 50Plus alleen nog maar om ‘baantjesjagers’ en ‘ego’s’. “Daar wil ik niet langer bij horen,” zegt Krol. Volgens de achtergebleven Kamerleden was het juist Dales die met iedereen ruzie zocht en ‘een wig probeerde te drijven in de fractie’. Leonie Sazias: “En Henk liet dat toe.”



De fractie had al langer inhoudelijke geschillen. Net als andere nieuwe bewegingen bestond ook 50Plus uit mensen die vaak al een verleden hadden bij een andere partij. Henk Krol was VVD’er. Sinds de laatste verkiezingen zit hij in één fractie met Sazias (voormalig Hart voor Hilversum), Van Brenk (oud-vakbondsvoorzitter en PvdA-lid) en Gerrit Jan van Otterloo (jarenlang Kamerlid voor de PvdA). Ze deelden de zorgen over de inkomens van ouderen, maar over andere thema’s waren ze het vaak oneens. Zo ergerde Krol zich onlangs nog wild toen Van Otterloo zich uitsprak vóór eurobonds.



Die ergernis over zijn ‘linkse collega’s’ deelde hij met zijn partijvoorzitter Geert Dales (ook ex-VVD). Dales was aangetrokken om korte metten te maken met een ander euvel waar nieuwe politieke partijen vaak last van hebben: leden die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden over de partijstructuur en de reglementen.

50Plus-Kamerleden Leonie Sazias, Corrie van Brenk en Gerrit Jan van Otterloo reageren op het vertrek van Henk Krol. Beeld ANP

Nieuwe kieslijst

Dales wilde bij het samenstellen van de nieuwe kieslijst ook meteen een einde maken aan de politieke geschillen. Het liefst wilde hij van alle huidige Kamerleden af, alleen Krol mocht blijven. “Daarover onderhandelden ze samen alvast, zonder de rest daar meteen in te kennen,” aldus Corrie van Brenk.

Het leidde de afgelopen maanden tot hoogoplopende spanningen, waarbij Krol olie op het vuur gooide door Dales openlijk uit te nodigen om samen met hem op de kieslijst voor de Tweede Kamer te gaan staan. De andere Kamerleden voelden zich in hun hemd staan.

En zo werd 50Plus de afgelopen weken weer het strijdtoneel dat het in de beginjaren ook was. De overige drie Kamerleden zeiden publiekelijk het vertrouwen in Dales op. Dales schold op zijn beurt dat hij er ‘niet rouwig’ om was dat hij nooit meer met de rest hoefde samen te werken. En Krol – die als enige Dales was blijven steunen – besloot uiteindelijk om de stekker eruit te trekken.

‘Geruzie zat’

Als reden voert hij aan dat hij het ‘geruzie in de ouderenpartij zat is’. De afgelopen elf jaar had hij ‘genoeg meegemaakt’ bij de partij. Inderdaad onderscheidde 50Plus zich sinds haar oprichting vaak door interne conflicten.

Met het vertrek van Krol zijn die nog niet over. Vanmiddag nog dreigde Dales Kamerlid Van Brenk te royeren. Hij beticht haar van ‘kwaadsprekerij en leugens’. ‘Kennelijk realiseer je je niet dat ik nog steeds de partijvoorzitter ben,’ schrijft hij haar in een mail.

Dales laat desgevraagd weten Krol te zullen steunen bij zijn voornemens. Maar formeel is hij nog steeds partijvoorzitter van 50Plus. Hoewel hij zijn vertrek heeft aangekondigd, weigert hij op te stappen totdat er een nieuw bestuur is aangewezen door de leden. Nu is de situatie ontstaan dat Dales nog zeggenschap heeft over 50Plus, terwijl hij al met Krol een concurrerende partij heeft opgericht. De achtergebleven 50Plussers noemen dat ‘niet integer’.

Zelf omschrijft Krol zich als ‘iemand die niet aan het pluche plakt’ en ‘iemand die niet van ruzie houdt’. Maar het is Krol die nu het mandaat dat hij als 50Plusser kreeg, gebruikt om als afgesplitst Kamerlid zijn nieuwe partij op de kaart te zetten. De Partij voor de Toekomst krijgt volgens Krol ‘een brede toekomstvisie voor alle generaties’. Hij heeft tot aan de verkiezingen van maart 2021 om die visie uit te werken.