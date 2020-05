50Plus heeft geen goed woord over voor ‘zetelroof’ Henk Krol

50Plus-Kamerleden Corrie van Brenk, Leonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo lichten de toekomst van de politieke partij toe. Beeld ANP

De drie overgebleven Kamerleden van 50Plus, Léonie Sazias, Corrie van Brenk en Gerrit Jan van Otterloo, verwijten Krol zetelroof. Zij hopen dat senator Martin van Rooijen lijsttrekker wordt. Ze willen met hem de Tweede Kamerverkiezingen van volgend voorjaar in. Tweede Kamerlid Corrie van Brenk gaat voorlopig de Kamerfractie leiden.

Krol heeft samen met partijvoorzitter Geert Dales en voormalig Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel van Kooten een nieuwe partij opgericht: Partij voor de Toekomst. De afgelopen twee weken was Krol echter ook in overleg met zijn 50Plus-collega’s om hun onderlinge ruzie bij te leggen. Afgelopen donderdag bereikten ze een akkoord, zo leek het.

Toneelstukje

“Het is allemaal een toneelstukje geweest,” zegt Van Brenk. “Henk Krol wilde een aantal vernieuwingen in de partij doorvoeren. Daar hebben we een akkoord over gesloten. Ik ben nota bene donderdag op pad gestuurd om steun te halen bij de lokale bestuurders en heb die gekregen. En dan blijkt vanochtend dat het allemaal voor niks is geweest.”



Partij-oprichter Jan Nagel heeft weinig goede woorden over voor de actie van Krol. “Hij is op het partijprogramma van 50Plus in de Kamer gekozen, niet op zijn eigen naam,” fulmineert Nagel. “Hij laat nu de kiezers in de steek. Onbegrijpelijk dat hij dit heeft gedaan.”



Nagel voelt zich net als de Kamerleden bedonderd. “Zogenaamd was hij steeds de hond aan het uitlaten om over zijn toekomst na te denken, maar ondertussen had hij twee weken geleden de naam van zijn nieuwe partij al geregistreerd. Heel teleurstellend. Vorig week beloofde hij nog niets te doen zonder eerst een gesprek te hebben. Maar vanochtend moesten wij via de media vernemen dat hij weg is.”

Oorzaak problemen

De partij wijst met een beschuldigende vinger naar Geert Dales. Hij wordt gezien als de oorzaak van alle problemen. Volgens Kamerlid Sazias probeerde Dales ‘een wig te drijven in de fractie’. “Henk Krol liet dat toe.”



Bij zijn aantreden als partijvoorzitter zei Dales geen politieke ambities te hebben. Maar dit voorjaar nodigde Krol hem in het AD ineens uit om Kamerlid te worden. Van Brenk noemt alles wat daarop volgde ‘een toneelstukje’. “Dales reageerde zogenaamd verbaasd. Daarna voerden ze met zijn tweeën al gesprekken met nieuwe kandidaten voor de kandidaatstellingsprocedure was begonnen.”



Volgens haar is Dales nooit een goede voorzitter geweest. “Dales schoffeerde mensen en strooide met royementen. Onder zijn leiding zijn zeven van de negen bestuurders met ruzie verdwenen. Zo rustig was het niet onder zijn voorzitterschap: het ledenaantal daalde dramatisch sinds hij er was.”

‘Niet integer’

Het steekt de partij dat Dales onlangs terugtrad als partijvoorzitter, maar formeel nog wel aan de knoppen zit totdat er een nieuw bestuur is gekozen. Nu is de situatie ontstaan dat Dales dus nog zeggenschap heeft over 50Plus, terwijl hij al met Krol een andere partij heeft opgericht.

Kamerlid Van Otterloo noemt Dales daarom ‘niet integer’. “Hij is formeel nog waarnemend voorzitter. Hij voert op kosten van 50Plus nu namens 50Plus dure processen tegen mensen die het belang van 50Plus zouden schaden. Dat is een onwenselijke situatie.”

Volgens Nagel zal dit ‘niet het einde betekenen van 50Plus’. “De partij is meer dan één persoon. Met Van Rooijen en voormalig vakbondvoorzitter Van Brenk hebben we uitstekende mensen in huis. Kortingen op de pensioenen worden een belangrijk verkiezingsthema. Als we ons van deze dip hersteld hebben, zullen we het vast weer goed doen.”