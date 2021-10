50 procent meer nieuwe coronagevallen in een week, meer ziekenhuisopnames en doden

Een mobiele intensive care unit komt aan met een ic-patient die overgeplaatst wordt. Beeld ANP

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 38.733 meldingen van positieve tests. Dat is het hoogste weekcijfer sinds half juli. Het aantal ziekenhuisopnames steeg van 437 naar 584, het aantal sterfgevallen van 48 naar 78.

Het aantal positieve testen stijgt in elke leeftijdsgroep, maar vooral onder ouderen. Zo is het virus afgelopen week aangetroffen bij bijna 1300 tachtigers. Dat is 78 procent meer dan de week ervoor. Onder zowel zestigers als zeventigers steeg het aantal nieuwe gevallen met bijna 75 procent.

Ongeveer een op de vijf Nederlanders van 12 jaar en ouder is niet gevaccineerd, of nog niet volledig ingeënt. Maar zij vormen volgens het RIVM meer dan de helft van alle positieve tests.

Ziekenhuisopnames en doden

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook. Bij 584 mensen waren de coronaklachten vorige week zo erg, dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei, vijf maanden geleden. Vorige week meldde het RIVM 437 opnames, nog een week eerder 332. Van de 584 opgenomen coronapatiënten belandden 110 op de intensive care, het hoogste aantal sinds begin augustus.

Het RIVM kreeg in de afgelopen week 78 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. Het gaat vooral om mensen van 80 jaar en ouder, en op één persoon na zijn ze allemaal in de afgelopen weken gestorven. Het aantal sterfgevallen ligt hoger dan in de twee voorgaande weken bij elkaar, toen er respectievelijk 48 en 24 sterfgevallen werden geregistreerd.

Teststraten

Door het stijgende aantal coronagevallen hebben de teststraten het ook veel drukker dan voorheen. De GGD’en testten vorige week 224.430 mensen en van hen bleek 15,3 procent besmet. Dat is het hoogste aantal tests en het hoogste percentage positieve tests sinds juli.

Meer dan 350.000 mensen lieten zich vorige week testen zodat ze naar een restaurant, café, bioscoop of theater konden gaan. Dat is het op een na hoogste aantal sinds de invoering van de toegangstesten in maart. Van alle mensen die een toegangstest lieten doen had 0,37 procent het coronavirus onder de leden, het hoogste percentage sinds eind juli.

Reproductiegetal lager

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, daalde juist iets. Het staat nu op 1,19, tegen 1,24 afgelopen vrijdag. Een getal van 1,19 betekent dat honderd mensen met corona gemiddeld 119 anderen besmetten. Zij dragen het virus vervolgens over aan 142 mensen, die op hun beurt 169 mensen aansteken. Bij elke stap loopt het aantal besmettingen op.

Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat wel over de situatie van zo’n twee weken eerder: nieuwere cijfers zijn nog niet betrouwbaar genoeg. Het cijfer van 1,19 van dinsdag beschrijft dus de situatie op 11 oktober.