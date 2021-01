4774 nieuwe besmettingen, iets minder dan weekgemiddelde

Beeld ANP

Het aantal nieuwe besmettingen is hoger dan op dinsdag. Toen werden er 3997 mensen positief getest. Toch ligt het aantal nieuwe besmettingen op woensdag iets onder het weekgemiddelde van 4926. In de regio Amsterdam werden 177 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Intensive care

Er liggen woensdag 2299 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis, van wie 651 op de intensive care. Dat zijn er 80 minder dan dinsdag, toen 2379 coronapatiënten in het ziekenhuis waren opgenomen. Ook daalde het aantal IC-patiënten met 23 patiënten.

In de afgelopen 24 uur zijn er 69 sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen daadwerkelijk in de 24 uur daarvoor zijn overleden: wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven en verwerkt in de statistieken.