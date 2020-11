4709 nieuwe positieve tests, opnieuw forse daling

Beeld ANP

Zondag kwamen 5703 nieuwe positieve uitslagen binnen bij het instituut, later bijgesteld naar 5696. Dit waren er ook weer zo’n duizend minder dan een dag daarvoor. Afgelopen week was er vrijwel dagelijks sprake van een daling, met uitzondering van vrijdag. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van het virus nam met 22 patiënten toe tot 2317, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Ook in de gemeente Amsterdam testen steeds minder mensen positief op het virus. Het afgelopen etmaal waren dat er 220, zondag lag dit aantal nog op 332. De meeste positieve uitslagen kwamen opnieuw uit de gemeente Rotterdam, daar werden 344 gevallen gemeld.

Eerder op maandag bleek uit cijfers van koepelorganisatie GGD GHOR dat afgelopen week in Nederland bijna 50.000 minder mensen een coronatest hebben laten afnemen dan in de week daarvoor. De 25 GGD’en voerden 244.839 testen uit. Het is de tweede week op een rij dat minder mensen zich laten testen.

Afgelopen etmaal zijn 40 sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden - deze informatie wordt soms met enige vertraging doorgegeven. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend waren 44 sterfgevallen gemeld.