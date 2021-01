470 ouders ontvangen beloofde compensatie toeslagenaffaire

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire voeren actie op het Plein tijdens het Tweede Kamerdebat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag. Naar aanleiding van de problematiek rondom de toeslagenaffaire onderzoekt het kabinet alternatieven voor de toeslag. Beeld ANP

De compensatie van deze gedupeerden van het toeslagenschandaal is aangevuld tot 30.000 euro, zoals het kabinet meer dan een maand geleden had toegezegd.

Het gaat om een aanvulling tot dat bedrag, omdat deze groep al duidelijk in beeld was bij de Belastingdienst, zegt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. In veel gevallen hebben zij al een eerdere compensatie gekregen.

De Belastingdienst heeft in totaal zo’n 16.000 ouders in beeld. Iedereen die zich voor 15 februari heeft gemeld bij de Belastingdienst, moet in principe voor 1 mei de beloofde 30.000 euro krijgen. Gedupeerde ouders die recht hebben op een hogere compensatie, krijgen later extra geld.

Het kabinet kwam met de 30.000 euro na het vernietigende toeslagenrapport van de commissie-Van Dam. Het kabinet trad uiteindelijk terug wegens de harde conclusies in dat rapport.