4695 nieuwe coronabesmettingen in afgelopen 24 uur

Beeld ANP

Zondag kwamen 5703 nieuwe positieve uitslagen binnen bij het instituut, later bijgesteld naar 5696. Dit waren er ook weer zo’n duizend minder dan een dag daarvoor.

De provincie Utrecht noteerde afgelopen etmaal de meeste positieve tests, 400. Rotterdam-Rijnmond telde 393 nieuwe gevallen en Haaglanden 388. Daarna volgen Midden- en West-Brabant, waar 350 besmettingen aan het licht kwamen, en Twente met 348 positief geteste personen. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werden het afgelopen etmaal 253 mensen positief getest op het coronavirus. Dat waren er maandag 273.

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus rondgaat, is volledig gedaald tot onder de 1, en dat is voor het eerst sinds half juni. De daling komt door ‘de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden’, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal sterfgevallen steeg de afgelopen 24 uur met 98 Dat waren er maandag 40. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in een dag met 22 patiënten afgenomen. Het totale aantal patiënten met Covid-19 bedraagt nu 2295, van wie er 598 dusdanig slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er twee minder dan maandag.