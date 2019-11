460 miljoen euro extra voor onderwijs, landelijke staking van de baan

Arie Slob. Beeld ANP

De werkgevers en onderwijsbonden zijn het vrijdag eens geworden over een voorstel van minister Arie Slob voor het basis- en voortgezetonderwijs. Een deel van het geld is eenmalig, het andere deel krijgt de sector jaarlijks toegekend.

Scholen krijgen nog dit jaar eenmalig 300 miljoen euro extra, gelijk verdeeld over het basis- en voortgezetonderwijs. Dat kan bijvoorbeeld ingezet worden voor begeleiding van zij-instromers en onderwijsinnovatie. Daarnaast komt er 97 miljoen euro bij voor werkdrukverlichting. In de komende twee schooljaren komt er 382,5 miljoen euro beschikbaar, nu is dat 333 miljoen euro. Extra geld voor werkdrukverlichting was overigens al beloofd, maar is nu naar voren gehaald.

De sociale partners in het onderwijs lagen al sinds de zomer in de clinch met het kabinet. Toen liepen onderhandelingen over een nieuwe cao mis. Daarop eisten de bonden en werkgevers een noodpakket van 423,5 miljoen euro.

Staking

De landelijke stakingsdag, komende woensdag, gaat niet door. Het kan wel zijn dat individuele scholen zelf nog actie voeren. De PO-Raad hoopt dat schoolbesturen daar begrip voor hebben. Op die dag wordt ook de begroting van onderwijs in de Tweede Kamer behandeld.

Salarissen

Naast extra geld voor werkdrukverlichting komt er ook 16,5 miljoen euro extra bij voor salarissen van leraren in het voortgezet speciaal onderwijs, evenals 21,5 miljoen euro voor scholing in het basisonderwijs, onder meer van leraren, schoolleiders en ander personeel. ‘Het is van groot belang om huidige leraren voor het vak te behouden,’ aldus de verklaring van de partijen.

Het kabinet komt verder met 10,6 miljoen euro over de brug voor de opleiding en begeleiding van nieuwe docenten. De subsidieregeling voor zij-instromers wordt uitgebreid met 14,2 miljoen euro dit jaar, ‘om te stimuleren dat meer mensen vanuit een andere sector in het onderwijs gaan werken’.

Cao

Lange tijd hield het kabinet vol dat er geen extra geld bij zou komen, maar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen bood premier Mark Rutte plots wel ruimte. Hij wilde kijken naar eenmalig extra geld, mits er eerst een cao gesloten zou worden.

Die voorwaarde schoot de onderwijsbonden in het verkeerde keelgat. Zij vroegen en kregen op 16 oktober een gesprek met Rutte en Slob. Daarin werden de gemoederen gesust en werd een tweede gesprek aangekondigd. Dat gesprek bleek na onderhandelingen van donderdagavond en vrijdag niet meer nodig.