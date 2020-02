4000 Holocaust-overlevenden of hun nabestaanden krijgen tegemoetkoming NS

Twee originele goederenwagons op het herinneringscentrum Kamp Westerbork tijdens de herdenking van het voormalige doorgangskamp, dat zeventig jaar geleden werd bevrijd. Beeld ANP

Zeshonderd aanvragen zijn afkomstig van overlevenden van de transporten. De andere aanvragen zijn afkomstig van hun kinderen (ruim 3200) of hun weduwen of weduwnaars (ruim 160). Het uit te keren bedrag bedraagt tot nu toe 32 miljoen euro.

Er zijn sinds de regeling die vorig jaar van kracht ging ruim 6500 aanvragen ingediend. 5000 hiervan zijn inmiddels beoordeeld. Ongeveer 700 aanvragen konden niet worden toegekend, bijvoorbeeld omdat het transport niet werd uitgevoerd door de NS of omdat de betrokkene niet vanuit Nederland werd gedeporteerd.

De NS trekt in totaal 40 tot 50 miljoen euro uit om Holocaustoverlevenden die met de treinen naar de concentratiekampen zijn vervoerd en hun directe nabestaanden een vergoeding tussen de 5000 en 15.000 euro te betalen. Het gaat om weggevoerde Joden, Roma en Sinti, hun weduwen, weduwnaars en kinderen.

2,5 miljoen

De NS heeft 2,5 miljoen verdiend aan het transport van meer dan 100.000 Joden naar kamp Westerbork, vanwaar ze naar de concentratiekampen werden vervoerd. Het geld werd onttrokken aan Joodse bezittingen en gelden via de roofbank Lippmann, Rosenthal & Co.

Tot 5 augustus kunnen er nog aanvragen voor een tegemoetkoming worden ingediend via de website www.commissietegemoetkomingen.nl of via de helpdesk (088-7926250).