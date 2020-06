400 arrestaties na rellen bij demonstratie tegen coronamaatregelen

Beeld ANP

De Mobiele Eenheid voerde met paarden charges uit en zette waterkanonnen in om de relschoppers uit het centrum te verdrijven. Later werden op het Malieveld nog zo’n vierhonderd demonstranten omsingeld die niet wilden vertrekken. De politie is nog bezig hen te arresteren en af te voeren. Het is daarom onbekend hoeveel aanhoudingen er precies zijn verricht.

De door actiegroep Virus Waanzin aangekondigde demonstratie was vrijdag door de gemeente Den Haag verboden, maar toch kwamen gisteren honderden actievoerders naar het Malieveld om te protesteren tegen de strikte coronamaatregelen. Burgemeester Johan Remkes gedoogde deze demonstratie gistermiddag alsnog, omdat met die ‘bescheiden’ opkomst voldoende afstand houden toch mogelijk zou zijn, meldt zijn woordvoerder. Bovendien vreesde de burgemeester voor ‘wanordelijkheden,’ omdat er signalen waren dat ‘verschillende onruststokers, waaronder voetbalsupporters, zich zouden mengen in de demonstratie.’

Groen licht

Uiteindelijk gaf de gemeente toch groen licht voor een korte demonstratie langs het veld tot 13.30 uur. Door de ontstane drukte op en rondom het veld voelde de politie zich echter genoodzaakt het Binnenhof en het winkelgebied in het centrum van de stad af te sluiten.

Daarmee probeerde de politie te voorkomen dat de duizenden demonstranten vanaf het Malieveld het gebied in gingen, maar dat lukte niet. De politie sprak al snel van een ‘grimmige sfeer’ op Den Haag Centraal, de demonstranten ontkenden dat stellig.

Een groep voetbalsupporters uit verschillende regio’s was bij het station uit op rellen en werd door politiepaarden verdreven naar het Malieveld. Daar waren tegen het einde van de middag nog zo’n duizend mensen achtergebleven. De sfeer op het veld was rustig. De gemeente had een bord geplaatst met de ‘dringende oproep’ het veld te verlaten. In de omgeving werden diverse vuurwerkknallen gehoord. “Dit heeft niets meer met een normale demonstratie te maken,” meldde de politie geïrriteerd.

Op Koekamp pic.twitter.com/Mwkw378kpg — Bob van Keulen (@BobHGL) 21 juni 2020

Vooral voetbalsupporters

Volgens de politie zorgden vooral de voetbalfans voor een escalatie van de situatie. Volgens een politiebron gaat het hier om zeer zware hooligans uit de ergste categorie. “Gasten die een enorme kick krijgen van vechten met de politie. Zij willen maar één ding en dat is de maatschappij ontwrichten. Toen zij hoorden dat de demonstratie in Den Haag niet door mocht gaan, begonnen supporters van allerlei clubs zich steeds meer te roeren op allerlei kanalen om vandaag de stad onveilig te maken.”

In een persbericht bevestigt de gemeente Den Haag dat: ‘Vandaag bleek inderdaad dat die groepen uit verschillende regio’s uit het land naar Den Haag kwamen’. Burgemeester Johan Remkes van Den Haag reageert: “Dit heeft niets met demonstreren of vrijheid van meningsuiting te maken. Deze groep was doelbewust uit op het verstoren van de openbare orde. De politie heeft meermalen stevig moeten ingrijpen. Ik ben de politie dankbaar voor hun inzet.”

Op beelden is onder meer te zien hoe agenten van de Mobiele Eenheid worden geslagen en getrapt door relschoppers. Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond, wenste alle agenten veel sterkte. ‘Ga naar huis en doe normaal,’ schreef hij op Twitter, gericht aan de relschoppers. ‘Demonstreren mocht, dit is puur rellen. Een demonstratie was in eerste instantie geen probleem. Maar een evenement met DJ’s en duizenden mensen is totaal iets anders. Daarom mocht het niet doorgaan.’ Over gewonden is nog niets bekend. Wel waren rond het einde van de middag vijf personen aangehouden voor het gooien van stenen.

Meisje met bloemen die niks doet krijg tikken met wapenstok van ME. #malieveld-protest [vid:@BobHGL] pic.twitter.com/Di21DQEp86 — Roeland Roovers (@r0eland) 21 juni 2020

Mobiele Eenheid

De gemeente Den Haag besloot vrijdag de voor vandaag geplande demonstratie van de groep Virus Waanzin te verbieden nadat was gebleken dat er niet honderd, maar tienduizend bezoekers werden verwacht. Dat maakte het volgens de gemeente heel moeilijk om nog 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Burgemeester Remkes vreesde bovendien dat optredens van onder meer dj’s Jean en Paul Elstak voor nog grotere toeloop zouden zorgen.

Toch kwamen vanochtend honderden mensen al op het Malieveld bij elkaar, scandeerden verschillende leuzen en hielden een sit-downactie. De politie kwam toen onder meer met agenten te paard ter plaatse. Er werden in de ochtend al acht mensen aangehouden, een van hen liep met een zwaard rond. De tegenstanders van de coronamaatregelen, waarvan het aantal snel groeide, waren in een grote kring op het veld gaan zitten. Ze zongen liedjes, gaven een groepsknuffel en hadden onder meer borden bij zich met teksten als ‘1,5 meter is voor schapen. Scheer niet alle coronamaatregelen over een kam.’ Uiteindelijk besloot Remkes rond 13.00 uur een korte demonstratie toe te staan, tot 13.30 uur.

Onder aanvoering van supporters verlaat men het Malieveld. pic.twitter.com/AGNn8Ki4LO — Bob van Keulen (@BobHGL) 21 juni 2020

Mobiele Eenheid

Honderden mensen kwamen zondagochtend ondanks het eerdere verbod van de gemeente al op het Malieveld bij elkaar, scandeerden verschillende leuzen en hielden een sit-downactie. De politie kwam toen onder meer met agenten te paard ter plaatse. In de ochtend werden acht personen opgepakt, onder wie iemand die met een groot zwaard rondliep. De verdachten waren volgens een politiewoordvoerder duidelijk herkenbaar als demonstranten. Zo hadden ze flyers, spandoeken en megafoons bij zich.

In het centrum van de stad liepen groepjes mensen die fel tegenstander zijn van de coronamaatregelen. Een aantal mensen droeg een of meerdere bloemen ‘ter nagedachtenis aan de democratie’. Vele anderen liepen rond met ‘stop de lockdown’-shirts. Later arriveerden ook supporters van verschillende voetbalclubs op het Malieveld. ‘Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland,’ scandeerden zij onder meer.

Wij gaan zitten!! Malieveld 3 pic.twitter.com/IHvEbMiGSV — 𝓐𝓶𝓪𝓿𝓮𝓵 ツ (@Poempieloempie) 21 juni 2020

‘Ik ben zo kwaad’

Eén van de aangehouden verdachten filmde de aanhouding van begin tot eind en zond deze live uit op Facebook. Hij riep zijn volgers op om vandaag massaal naar Den Haag te trekken. “Laat ons niet alleen hier. We moeten op korte termijn de macht grijpen. Wij hebben het recht om te demonstreren. Om op te komen voor onze vrijheid en mensenrechten. Maar dat is in dit land niets waard. Ik ben zo gruwelijk kwaad. Ik sta hier voor iedereen zijn kinderen,” zegt hij in het filmpje.

Wie gaat dit tegenhouden!! pic.twitter.com/351lYEQaUl — Jack de Woordkunstenaar. (@JackenWodan250) 21 juni 2020

De sit-downactie bij het #Malieveld #viruswaanzin. De politie heeft hen dus gevorderd om weg te gaan. pic.twitter.com/laXchLtLLJ — Regio15.nl (@regio15) 21 juni 2020

Demonstranten op het Malieveld, ondanks een verbod van de gemeente. De demonstratie is gericht op de coronamaatregelen van het kabinet, zoals de anderhalvemeterregel. Het protest werd verboden wegens een te hoog aantal geinteresseerden Beeld ANP

Demonstranten op het Malieveld, ondanks een verbod van de gemeente. Beeld ANP